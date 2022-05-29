Курганское предприятие-банкрот распродает комбайны и землю. Фото

30 мая 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

В Курганской области предприятие «Зауральехлеб» выставило на торги технику и землю на 48 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Курганской области предприятие, признанное банкротом, распродает технику и землю. Организация «Зауральехлеб» выставила на аукцион комбайны, бороны, земельные участки и нежилые здания. Общая стоимость имущества более 49 млн рублей. Информация размещена на сайте «Торги России». «На торги выставляется следующее имущество, принадлежащее должнику „Зауральехлеб“: лот №1: предприятие должника — сельскохозяйственной организации, в составе: недвижимое имущество (не залог), техника (не залог), техника в залоге у АО „Россельхозбанк“, дебиторская задолженность. Начальная стоимость: 48 679 576,56 рублей», — говорится в документе. Всего на торги в форме открытого аукциона выставлено десять комбайнов, четыре бороны, шесть земельных участков, десять нежилых помещений, а также дебиторская задолженность. Ранее URA.RU писало, что летом 2020 года из-за компании «Зауральехлеб» прошли обыски в администрации Целинного района Курганской области. По словам инсайдеров, сельхозорганизация незаконно занимала больше площадей, чем арендовала. Бюджет района недополучал более 1,6 млн рублей каждый год. Жители Целинного района отказывались от земли. Им приходилось платить налоги за арендатора, которым являлась компания «Зауральехлеб». «Зауральехлеб» выставил на продажу десять комбайнов, четыре бороны, шесть земельных участков и десять нежилых помещений на 48 679 576,56 рублей Фото: сайт «Торги России»

В Курганской области предприятие, признанное банкротом, распродает технику и землю. Организация «Зауральехлеб» выставила на аукцион комбайны, бороны, земельные участки и нежилые здания. Общая стоимость имущества более 49 млн рублей. Информация размещена на сайте «Торги России». «На торги выставляется следующее имущество, принадлежащее должнику „Зауральехлеб“: лот №1: предприятие должника — сельскохозяйственной организации, в составе: недвижимое имущество (не залог), техника (не залог), техника в залоге у АО „Россельхозбанк“, дебиторская задолженность. Начальная стоимость: 48 679 576,56 рублей», — говорится в документе. Всего на торги в форме открытого аукциона выставлено десять комбайнов, четыре бороны, шесть земельных участков, десять нежилых помещений, а также дебиторская задолженность. Ранее URA.RU писало, что летом 2020 года из-за компании «Зауральехлеб» прошли обыски в администрации Целинного района Курганской области. По словам инсайдеров, сельхозорганизация незаконно занимала больше площадей, чем арендовала. Бюджет района недополучал более 1,6 млн рублей каждый год. Жители Целинного района отказывались от земли. Им приходилось платить налоги за арендатора, которым являлась компания «Зауральехлеб».