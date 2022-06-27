Экс-глава тюменского УГИБДД получил приговор за взятки

Александр Селюнин получил 4,5 года лишения свободы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывший глава УГИБДД Тюменской области Александр Селюнин приговорен к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в 2,5 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Экс-силовика судили за коррупцию: за взятки он продавал водительские права.

«Суд лишил Александра Селюнина свободы сроком на 4 года 6 месяцев, со штрафом 2 500 000 рублей. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Селюнина признали виновным в 13 эпизодах получения взяток. Он лишен звания полковника полиции, права занимать должности представителя власти и организационно- распорядительных полномочий в данных органах на четыре года.

В доход государства с экс-силовика также взыскано 543 000 рублей. Его автомобиль («Школа Кодиак») остается под арестом. В период следствия также был наложен арест на имущество обвиняемого, на сумму 3 670 000 рублей.

Бывший глава УГИБДД региона был задержан 15 апреля 2021 года. Его обвинили в коррупции: по версии управления следственного комитета по Тюменской области, с августа по октябрь 2020 года он за взятки помогал желающим получать водительские права. Экзамены при этом граждане не сдавали. Ранее срок также получили пособник Селюнина Низомжон Турсунов (четыре года в колонии).

В Тюмени также продолжается процесс над экс-начальником одного из отделов УГИБДД по Тюменской области Михаилом Жигалкиным. Он также обвиняется в продаже прав. О подробностях схемы, по которой работали силовики, а также о суммах взяток можно прочитать в материале URA.RU.

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