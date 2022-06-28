У россиян пропала возможность скачать WhatsApp Web

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Российские пользователи столкнулись с трудностями при использовании мессенджера на компьютере Фото:

Российские пользователи не могут скачать версию мессенджера WhatsApp для компьютера (WhatsApp Web). Об этом URA.RU рассказали читатели.

При попытке установить приложение на компьютер, у пользователей с российским IP-адресом не удается получить доступ к сайту. Причины ошибки не уточняются.

Однако, по словам читателей URA.RU, приложение работает с использованием приложения VPN, шифрующего подключение пользователя к сети. «Попробовал скачать с немецкого IP-адреса — получилось», — поделился собеседник.

Окно при переходе на страницу скачивания WhatsApp Web
Фото:

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Российские пользователи не могут скачать версию мессенджера WhatsApp для компьютера (WhatsApp Web). Об этом URA.RU рассказали читатели. При попытке установить приложение на компьютер, у пользователей с российским IP-адресом не удается получить доступ к сайту. Причины ошибки не уточняются. Однако, по словам читателей URA.RU, приложение работает с использованием приложения VPN, шифрующего подключение пользователя к сети. «Попробовал скачать с немецкого IP-адреса — получилось», — поделился собеседник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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