27 июня 2022

Курганские VIP во главе с замгубернатора уехали в Узбекистан. Фото

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Пресс-конференция с замгубернатора Архиповым Владимиром. Курган , архипов владимир
В рамках визита в Узбекистан курганская делегация посетит промышленные и культурные объекты Фото:

Заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов вместе с предпринимателями и представителями вузов улетел с бизнес-миссией в Узбекистан. Об этом говорится в группе «Торгово-промышленной палаты города Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«27 июня началась бизнес-миссия представителей бизнес-сообщества, деловых кругов, представителей высших учебных заведений Курганской области во главе с заместителем губернатора Курганской области Владимиром Архиповым в Узбекистан», — говорится в сообщении. В рамках визита курганская делегация встретится с руководством Ферганской области Узбекистана и предпринимателями, а также посетит промышленные и культурные объекты.

Ранее URA.RU писало о том, что минздрав Чечни договорился о сотрудничестве с центром им. Илизарова. На ПМЭФ губернатор Курганской области Вадим Шумков заключил соглашение с Российским экологическим оператором о запуске нового проекта. Объем инвестиций составит более 2,5 млрд рублей.

Курганская делегация во главе с замгубернатора Владимиром Архиповым отправилась в Узбекистан с бизнес-миссией
Фото:
В рамках визита курганская делегация проведет встречи с руководством Ферганской области и предпринимателями
Фото:

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Заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов вместе с предпринимателями и представителями вузов улетел с бизнес-миссией в Узбекистан. Об этом говорится в группе «Торгово-промышленной палаты города Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «27 июня началась бизнес-миссия представителей бизнес-сообщества, деловых кругов, представителей высших учебных заведений Курганской области во главе с заместителем губернатора Курганской области Владимиром Архиповым в Узбекистан», — говорится в сообщении. В рамках визита курганская делегация встретится с руководством Ферганской области Узбекистана и предпринимателями, а также посетит промышленные и культурные объекты. Ранее URA.RU писало о том, что минздрав Чечни договорился о сотрудничестве с центром им. Илизарова. На ПМЭФ губернатор Курганской области Вадим Шумков заключил соглашение с Российским экологическим оператором о запуске нового проекта. Объем инвестиций составит более 2,5 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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