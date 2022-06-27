В рамках визита в Узбекистан курганская делегация посетит промышленные и культурные объекты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов вместе с предпринимателями и представителями вузов улетел с бизнес-миссией в Узбекистан. Об этом говорится в группе «Торгово-промышленной палаты города Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«27 июня началась бизнес-миссия представителей бизнес-сообщества, деловых кругов, представителей высших учебных заведений Курганской области во главе с заместителем губернатора Курганской области Владимиром Архиповым в Узбекистан», — говорится в сообщении. В рамках визита курганская делегация встретится с руководством Ферганской области Узбекистана и предпринимателями, а также посетит промышленные и культурные объекты.

Ранее URA.RU писало о том, что минздрав Чечни договорился о сотрудничестве с центром им. Илизарова. На ПМЭФ губернатор Курганской области Вадим Шумков заключил соглашение с Российским экологическим оператором о запуске нового проекта. Объем инвестиций составит более 2,5 млрд рублей.

Курганская делегация во главе с замгубернатора Владимиром Архиповым отправилась в Узбекистан с бизнес-миссией Фото: официальная группа «Торгово-промышленной палаты города Кургана» в соцсети «ВКонтакте»

В рамках визита курганская делегация проведет встречи с руководством Ферганской области и предпринимателями Фото: официальная группа «Торгово-промышленной палаты города Кургана» в соцсети «ВКонтакте»