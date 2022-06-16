В Санкт-Петербурге проходит третий день международного экономического форума Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Курганской области Вадим Шумков заключил соглашение с директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым о запуске нового проекта. Объем инвестиций составит более 2,5 млрд рублей. Об этом Шумков сообщил в своем telegram-канале.

«Соглашение с Российским экологическим оператором о реализации проекта сортировки и утилизации мусора в Курганской области. Проект двухэтапный. Общий объем инвестиций более 2,5 млрд, более 100 новых рабочих мест», — написал губернатор.

Ранее URA.RU писало, что на форуме правительство Курганской области подписало соглашение с одной из крупных IT-компаний страны. Кроме этого, курганские заводы договорились о сотрудничестве с Московской областью и Якутией. Также замгубернатора Андреей Алексеев на форуме встретился с представителями крупной пивоваренной компании. Обсудили вопросы кооперации в сфере АПК и выращивание сельскохозяйственных культур для нужд пивоваров.

Губернатор Шумков на международном экономическом форуме подписал важное соглашение Фото: t.me/silavpravdevshumkov