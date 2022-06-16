16 июня 2022

На ПМЭФ губернатор Шумков заключил соглашение на миллиарды рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2022), первый день. Санкт-Петербург, петербургский международный экономический форум, пмэф, 2022, петербуржский международный экономический форум
В Санкт-Петербурге проходит третий день международного экономического форума Фото:

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Курганской области Вадим Шумков заключил соглашение с директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым о запуске нового проекта. Объем инвестиций составит более 2,5 млрд рублей. Об этом Шумков сообщил в своем telegram-канале.

«Соглашение с Российским экологическим оператором о реализации проекта сортировки и утилизации мусора в Курганской области. Проект двухэтапный. Общий объем инвестиций более 2,5 млрд, более 100 новых рабочих мест», — написал губернатор.

Ранее URA.RU писало, что на форуме правительство Курганской области подписало соглашение с одной из крупных IT-компаний страны. Кроме этого, курганские заводы договорились о сотрудничестве с Московской областью и Якутией. Также замгубернатора Андреей Алексеев на форуме встретился с представителями крупной пивоваренной компании. Обсудили вопросы кооперации в сфере АПК и выращивание сельскохозяйственных культур для нужд пивоваров.

Губернатор Шумков на международном экономическом форуме подписал важное соглашение
Фото:

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Курганской области Вадим Шумков заключил соглашение с директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым о запуске нового проекта. Объем инвестиций составит более 2,5 млрд рублей. Об этом Шумков сообщил в своем telegram-канале. «Соглашение с Российским экологическим оператором о реализации проекта сортировки и утилизации мусора в Курганской области. Проект двухэтапный. Общий объем инвестиций более 2,5 млрд, более 100 новых рабочих мест», — написал губернатор. Ранее URA.RU писало, что на форуме правительство Курганской области подписало соглашение с одной из крупных IT-компаний страны. Кроме этого, курганские заводы договорились о сотрудничестве с Московской областью и Якутией. Также замгубернатора Андреей Алексеев на форуме встретился с представителями крупной пивоваренной компании. Обсудили вопросы кооперации в сфере АПК и выращивание сельскохозяйственных культур для нужд пивоваров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...