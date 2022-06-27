27 июня 2022

Свердловский завод отправил работников на простой из-за санкций

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Пуск первой очереди прокатного комплекса Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ). , станочная линия, металлопрокат
Крупный металлургический завод Урала отправил сотрудников в простой Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Сотрудников Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ) начали отправлять в вынужденный простой. Об этом URA.RU сообщил сотрудник предприятия на анонимных условиях.

«В простое на данный момент находятся около 130 работников, некоторые сотрудники узнали о переходе на неполный рабочий день еще в августе. Руководство объясняет ситуацию тем, что из-за антироссийских санкций у завода, который отправлял большое количество продукции на экспорт, снизилось число заказов», — сообщили URA.RU сотрудники предприятия.

Получить комментарий завода оперативно не получилось. На звонки корреспондента в пресс-службе завода никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что КУМЗ попал под санкции Японии и США. Предприятию запретили экспорт продукции на территорию страны. Нынешние санкции связаны с проведением Россией спецоперации на Украине. В планах армии РФ проведение денацификации и демилитаризации страны.

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Сотрудников Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ) начали отправлять в вынужденный простой. Об этом URA.RU сообщил сотрудник предприятия на анонимных условиях. «В простое на данный момент находятся около 130 работников, некоторые сотрудники узнали о переходе на неполный рабочий день еще в августе. Руководство объясняет ситуацию тем, что из-за антироссийских санкций у завода, который отправлял большое количество продукции на экспорт, снизилось число заказов», — сообщили URA.RU сотрудники предприятия. Получить комментарий завода оперативно не получилось. На звонки корреспондента в пресс-службе завода никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что КУМЗ попал под санкции Японии и США. Предприятию запретили экспорт продукции на территорию страны. Нынешние санкции связаны с проведением Россией спецоперации на Украине. В планах армии РФ проведение денацификации и демилитаризации страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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