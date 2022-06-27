Свердловский завод отправил работников на простой из-за санкций

28 июня 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

Крупный металлургический завод Урала отправил сотрудников в простой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сотрудников Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ) начали отправлять в вынужденный простой. Об этом URA.RU сообщил сотрудник предприятия на анонимных условиях. «В простое на данный момент находятся около 130 работников, некоторые сотрудники узнали о переходе на неполный рабочий день еще в августе. Руководство объясняет ситуацию тем, что из-за антироссийских санкций у завода, который отправлял большое количество продукции на экспорт, снизилось число заказов», — сообщили URA.RU сотрудники предприятия. Получить комментарий завода оперативно не получилось. На звонки корреспондента в пресс-службе завода никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что КУМЗ попал под санкции Японии и США. Предприятию запретили экспорт продукции на территорию страны. Нынешние санкции связаны с проведением Россией спецоперации на Украине. В планах армии РФ проведение денацификации и демилитаризации страны. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Сотрудников Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ) начали отправлять в вынужденный простой. Об этом URA.RU сообщил сотрудник предприятия на анонимных условиях. «В простое на данный момент находятся около 130 работников, некоторые сотрудники узнали о переходе на неполный рабочий день еще в августе. Руководство объясняет ситуацию тем, что из-за антироссийских санкций у завода, который отправлял большое количество продукции на экспорт, снизилось число заказов», — сообщили URA.RU сотрудники предприятия. Получить комментарий завода оперативно не получилось. На звонки корреспондента в пресс-службе завода никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что КУМЗ попал под санкции Японии и США. Предприятию запретили экспорт продукции на территорию страны. Нынешние санкции связаны с проведением Россией спецоперации на Украине. В планах армии РФ проведение денацификации и демилитаризации страны.