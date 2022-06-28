В Екатеринбурге сотрудникам Ozon сокращают зарплаты в два раза. «Компания пытается пережить кризис»

29 июня 2022 в 08:53 Размер текста - 17 +

Оплата труда курьеров Ozon уже начала сокращаться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге курьерам маркетплейса Ozon с 1 июля собираются урезать заработную плату на 50%. В связи с этим работники написали письмо на имя генерального директора, с требованием оставить оплату труда прежней. Об этом URA.RU рассказал один из работников компании. «15 июня от руководителя подразделения компании ООО „О-Курьер“ в Екатеринбурге поступило сообщение о том, что с 1 июля меняются тарифы оплаты труда с четких на гибкие. Курьеры видят в приложении заработок уже по новым тарифам, при этом до 1 июля компания продолжает доплачивать сотрудникам по старым расценкам. Потенциальный заработок существенно отличается от того, который был прежде, потери составляют до 50%», — рассказывает источник. Из-за этого большая часть курьеров планирует уволиться в случае введения новых тарифов. Один из сотрудников пояснил, что раньше курьерам платили 80 рублей за доставку заказа клиенту, но уже сейчас работники стали получать от 25 до 40 рублей. «Более того, в Екатеринбурге отсутствует ряд доплат, которые полагаются в других регионах. Система рассчитывает оплату за заказ по собственным алгоритмам, учитывая трудозатрату доставки каждого конкретного заказа», — сообщил сотрудник Ozon. Эта же информация содержится в письме (есть в распоряжении редакции), которое было отправлено на имя директора по развитию бизнеса Ozon Сергея Панькова. Обращение к московскому представителю компании подписало около 70 человек. 28 июня руководство обсудило с сотрудниками переход на новые тарифы Фото: сотрудники Ozon Работники маркетплейса считают, что, сокращая оплату за один заказ, компания пытается сэкономить на зарплате и пережить кризис за счет своих сотрудников. При этом работник Ozon рассказал, что они не могут обратиться за помощью в трудовую инспекцию, потому как работают в качестве самозанятых. Также 28 июня для сотрудников устроили встречу с руководством компании, на которой им пояснили, что смена тарифа будет в любом случае. «Понижение дохода мы выравниваем по региону — это 45-48 тысяч даже после вычетов налогов. Гибкая система мотивации — она в любом случае будет, как и понижение доходов», — заявил один из руководителей Ozon в Екатеринбурге на встрече с сотрудниками. При этом он подчеркнул, что гибкая система мотивации никак не связана с понижением дохода. Пресс-служба Ozon заявила, что большая часть регионов уж перешла на гибкую систему вознаграждения и аналогичный переход в дальнейшем ждет и курьеров в Екатеринбурге. «Поскольку у нас единый подход ко всем агентам доставки, то в Екатеринбурге тоже планируется его введение. Гибкий тариф учитывает сложность каждого заказа: расстояние, вес, габариты, что исключает несправедливые ситуации, когда курьеры получают одинаковую оплату за заказы разной сложности, веса и преодоление разных расстояний», — пояснили в компании. Также в Ozon уточнили, что размер вознаграждения агентов доставки изменится, но останется на уровне оплаты труда на рынке, а маркетплейс заранее предупредил своих партнеров, что резких изменений не будет, и заявил, что на время переходного периода гарантирует каждому курьерам доплаты. «Переход к изменениям запланирован на третий квартал 2022 года — мы дополнительно предупредили об этом курьеров», — подытожили в Ozon. Ранее екатеринбуржцы, работающие на маркетплейс Wildberries, сообщали, что не могут получить зарплату. Случилось это после того, как с 1 июня зарплата стала приходить не на карточку, а на неведомый лицевой счет, откуда сотрудники должны сами снимать деньги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге курьерам маркетплейса Ozon с 1 июля собираются урезать заработную плату на 50%. В связи с этим работники написали письмо на имя генерального директора, с требованием оставить оплату труда прежней. Об этом URA.RU рассказал один из работников компании. «15 июня от руководителя подразделения компании ООО „О-Курьер“ в Екатеринбурге поступило сообщение о том, что с 1 июля меняются тарифы оплаты труда с четких на гибкие. Курьеры видят в приложении заработок уже по новым тарифам, при этом до 1 июля компания продолжает доплачивать сотрудникам по старым расценкам. Потенциальный заработок существенно отличается от того, который был прежде, потери составляют до 50%», — рассказывает источник. Из-за этого большая часть курьеров планирует уволиться в случае введения новых тарифов. Один из сотрудников пояснил, что раньше курьерам платили 80 рублей за доставку заказа клиенту, но уже сейчас работники стали получать от 25 до 40 рублей. «Более того, в Екатеринбурге отсутствует ряд доплат, которые полагаются в других регионах. Система рассчитывает оплату за заказ по собственным алгоритмам, учитывая трудозатрату доставки каждого конкретного заказа», — сообщил сотрудник Ozon. Эта же информация содержится в письме (есть в распоряжении редакции), которое было отправлено на имя директора по развитию бизнеса Ozon Сергея Панькова. Обращение к московскому представителю компании подписало около 70 человек. Работники маркетплейса считают, что, сокращая оплату за один заказ, компания пытается сэкономить на зарплате и пережить кризис за счет своих сотрудников. При этом работник Ozon рассказал, что они не могут обратиться за помощью в трудовую инспекцию, потому как работают в качестве самозанятых. Также 28 июня для сотрудников устроили встречу с руководством компании, на которой им пояснили, что смена тарифа будет в любом случае. «Понижение дохода мы выравниваем по региону — это 45-48 тысяч даже после вычетов налогов. Гибкая система мотивации — она в любом случае будет, как и понижение доходов», — заявил один из руководителей Ozon в Екатеринбурге на встрече с сотрудниками. При этом он подчеркнул, что гибкая система мотивации никак не связана с понижением дохода. Пресс-служба Ozon заявила, что большая часть регионов уж перешла на гибкую систему вознаграждения и аналогичный переход в дальнейшем ждет и курьеров в Екатеринбурге. «Поскольку у нас единый подход ко всем агентам доставки, то в Екатеринбурге тоже планируется его введение. Гибкий тариф учитывает сложность каждого заказа: расстояние, вес, габариты, что исключает несправедливые ситуации, когда курьеры получают одинаковую оплату за заказы разной сложности, веса и преодоление разных расстояний», — пояснили в компании. Также в Ozon уточнили, что размер вознаграждения агентов доставки изменится, но останется на уровне оплаты труда на рынке, а маркетплейс заранее предупредил своих партнеров, что резких изменений не будет, и заявил, что на время переходного периода гарантирует каждому курьерам доплаты. «Переход к изменениям запланирован на третий квартал 2022 года — мы дополнительно предупредили об этом курьеров», — подытожили в Ozon. Ранее екатеринбуржцы, работающие на маркетплейс Wildberries, сообщали, что не могут получить зарплату. Случилось это после того, как с 1 июня зарплата стала приходить не на карточку, а на неведомый лицевой счет, откуда сотрудники должны сами снимать деньги.