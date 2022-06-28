Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 6 июля

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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, ввс россии, военный самолет, ту-134убл
Росавиация продлила запрет полетов в 11 российских аэропортов Фото:

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 6 июля 2022 года. Об этом сообщили в Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 06 июля 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится на сайте Росавиации.

Ранее Росавиация продляла режим ограничения полетов в одиннадцать российских городов до 24 июня 2022 года. Южное направление было закрыто для полетов после начала спецоперации РФ на Украине в связи с близким расположением аэропортов к границе.

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Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 6 июля 2022 года. Об этом сообщили в Росавиации. «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 06 июля 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится на сайте Росавиации. Ранее Росавиация продляла режим ограничения полетов в одиннадцать российских городов до 24 июня 2022 года. Южное направление было закрыто для полетов после начала спецоперации РФ на Украине в связи с близким расположением аэропортов к границе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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