Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 6 июля

Росавиация продлила запрет полетов в 11 российских аэропортов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 6 июля 2022 года. Об этом сообщили в Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 06 июля 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится на сайте Росавиации.

Ранее Росавиация продляла режим ограничения полетов в одиннадцать российских городов до 24 июня 2022 года. Южное направление было закрыто для полетов после начала спецоперации РФ на Украине в связи с близким расположением аэропортов к границе.