Куйвашев запустил снос домов на пути к новой штаб-квартире власти

На выкуп помещений власти планируют потратить около 500 миллионов рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт расселению домов, которое необходимо для реконструкции улицы Татищева в Екатеринбурге — дороги, ведущей к месту, куда в будущем планируется перевезти региональное правительство. По настоянию Куйвашева при корректировке бюджета на 2022 год 28 июня заксобрание выделило городским властям на эти цели 100 миллионов рублей. Теперь чиновники смогут начать переговоры с жильцами.

«[Предоставляется] межбюджетный трансферт на изъятие для муниципальных нужд земельных участков и объектов недвижимого имущества в целях реконструкции и строительства улицы Татищева от улицы Красноуральской до улицы Лоцмановых в городе Екатеринбурге в сумме 100000 тысяч рублей», — говорится в описании трансферта.

Улицу Татищева планируется расширить до двух полос. Работы разделены на три этапа: сначала реконструируют участок от Красноуральской до Викулова, затем до Лоцмановых и далее до перспективного Серединного кольца. Самый значительный объект из тех, что попадают под снос, — часть жилой пятиэтажки на ул. Заводская, 30, построенной в 1960 году. Изъятию подлежат квартиры №1-№56 (за исключением номеров 15, 17, 18, 19, 23, 25, 37, 38, 39 и 40) и два нежилых помещения.

Сносить также будут трехэтажку на ул. Заводская, 15а/7 (14 квартир и два нежилых помещения), четыре частных дома на Татищева — № 69, 65, 63 и 67а. Еще в списке, утвержденном горадминистрацией, — двухэтажка на ул. Заводская, 15а/1 (все восемь квартир) и многоквартирники на ул. Заводская, 15а/5 (одна квартира, №3) и ул. Заводская, 15а/6 (пять квартир, с №1-№8, кроме № 3, 5, 6). Кроме того, для увеличения пропускной способности улицы Татищева придется снести рынок и парк за домом на ул. Заводская, 30.

На начальном этапе на реализацию задумки по изъятию квартир и земельных участков потратят в общей сложности около 500 миллионов рублей. С собственниками, которые не согласятся на переговоры, власти будут общаться в суде.

В мэрии говорят, что расширение Татищева — неизбежность в условиях развития ВИЗа-Правобережного. Ранее Куйвашев давал понять, что помимо новых жилых высоток там появится деловая инфраструктура — в частности, новое здание правительства, куда чиновников перевезут, продав помещения, где они трудятся сейчас.

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