Junge Welt: Германия использует конфликт на Украине в своих целях

Власти ФРГ приняли законопроект о перевооружении под предлогом помощи Украине, считает активистка Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти Германии использовали конфликт на Украине для того, чтобы принять законопроект об увеличении оборонного бюджета ФРГ. Об этом в интервью Junge Welt заявила активистка альянса «Civil Times Turning» Катарина Йессен.

«В Германии давно вынашивали план принятия законодательного пакета о перевооружении и выбрали выгодный момент», — сказала Йессен. По ее мнению, немецкие власти использовали всеобщий шок населения от событий на Украине и приняли давно готовый законопроект «наспех».

Ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила, что страна увеличит оборонный бюджет почти на 3,5 миллиарда евро. Официальные лица Берлина заявляли, что Германия намерена создать крупнейшую армию среди европейских государств НАТО, уточнял RT.