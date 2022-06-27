Курганский депутат предложил отдавать деньги бизнесу

Кафеев рассказал о необходимости авансировать местные предприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской областной думы Евгений Кафеев считает, что денежные средства не должны залеживаться на счетах. По его словам, профицит бюджета необходимо передавать местным бизнесменам для более качественной и быстрой работы. Об этом с заседания облдумы передает корреспондент URA.RU.

«Профицит, это же значит, что доходы есть, а расходы не осуществляются. Деньги должны работать, а не лежать на счетах. Чтобы можно было вовремя рассчитываться с подрядчиками. Особенно в нынешнюю непростую экономическую ситуацию. Необходимо авансировать добросовестных подрядчиков, чтобы они могли быстрее начинать работы. Чтобы все шло быстро и качественно, не было задержек. У меня такое пожелание», — сказал Кафеев.

Председатель облдумы Дмитрий Фролов также отметил о необходимости поддержки местного бизнеса. По словам спикера, в Курганской области есть проблема авансирования предприятий. «Евгений Уралович [Кафеев] затронул болезненную для меня тему — авансирование надежных предприятий. Нет ничего надежней, чем предприятия, принадлежащие Курганской области. Я считаю, что их то по крайней мере можно авансировать. Они наши, они никуда не денутся и рисков особо никаких нет», — подчеркнул Фролов.

Ранее URA.RU писало о том, что в Курганской области появятся новые награды с денежными поощрениями для работников из сферы здравоохранения, образования и культуры. Законопроект принят в двух чтениях.