Курганский депутат предложил отдавать деньги бизнесу

Депутат Курганской областной думы Евгений Кафеев считает, что денежные средства не должны залеживаться на счетах. По его словам, профицит бюджета необходимо передавать местным бизнесменам для более качественной и быстрой работы. Об этом с заседания облдумы передает корреспондент URA.RU.
«Профицит, это же значит, что доходы есть, а расходы не осуществляются. Деньги должны работать, а не лежать на счетах. Чтобы можно было вовремя рассчитываться с подрядчиками. Особенно в нынешнюю непростую экономическую ситуацию. Необходимо авансировать добросовестных подрядчиков, чтобы они могли быстрее начинать работы. Чтобы все шло быстро и качественно, не было задержек. У меня такое пожелание», — сказал Кафеев.
Председатель облдумы Дмитрий Фролов также отметил о необходимости поддержки местного бизнеса. По словам спикера, в Курганской области есть проблема авансирования предприятий. «Евгений Уралович [Кафеев] затронул болезненную для меня тему — авансирование надежных предприятий. Нет ничего надежней, чем предприятия, принадлежащие Курганской области. Я считаю, что их то по крайней мере можно авансировать. Они наши, они никуда не денутся и рисков особо никаких нет», — подчеркнул Фролов.
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Депутат Курганской областной думы Евгений Кафеев считает, что денежные средства не должны залеживаться на счетах. По его словам, профицит бюджета необходимо передавать местным бизнесменам для более качественной и быстрой работы. Об этом с заседания облдумы передает корреспондент URA.RU. «Профицит, это же значит, что доходы есть, а расходы не осуществляются. Деньги должны работать, а не лежать на счетах. Чтобы можно было вовремя рассчитываться с подрядчиками. Особенно в нынешнюю непростую экономическую ситуацию. Необходимо авансировать добросовестных подрядчиков, чтобы они могли быстрее начинать работы. Чтобы все шло быстро и качественно, не было задержек. У меня такое пожелание», — сказал Кафеев. Председатель облдумы Дмитрий Фролов также отметил о необходимости поддержки местного бизнеса. По словам спикера, в Курганской области есть проблема авансирования предприятий. «Евгений Уралович [Кафеев] затронул болезненную для меня тему — авансирование надежных предприятий. Нет ничего надежней, чем предприятия, принадлежащие Курганской области. Я считаю, что их то по крайней мере можно авансировать. Они наши, они никуда не денутся и рисков особо никаких нет», — подчеркнул Фролов. Ранее URA.RU писало о том, что в Курганской области появятся новые награды с денежными поощрениями для работников из сферы здравоохранения, образования и культуры. Законопроект принят в двух чтениях.