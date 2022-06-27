В пермской колонии пресекли контрабанду мефедрона в лампочках

28 июня 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Наркотики были спрятаны в неожиданном месте Фото: Александр Мамаев © URA.RU Осужденный пермяк заказал наркотики, которые впоследствии обнаружили сотрудники колонии. Об инциденте URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. В Чусовом (Пермский край) заключенный договорился о том, что ему в колонию с передачкой доставят наркотические вещества. «При досмотре посылки в энергосберегающих электрических лампах были обнаружены два полимерных пакета с неустановленными веществами», — пояснили в пресс-службе ведомства. Проведенная экспертиза показала, что в лампочках находился мефедрон и гашиш. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, в ближайшее время он предстанет перед судом. Ранее URA.RU сообщало о двух предприимчивых пермяках, решивших заняться производством наркотиков. Мужчины соорудили лабораторию по производству мефедрона в санузле квартиры. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Осужденный пермяк заказал наркотики, которые впоследствии обнаружили сотрудники колонии. Об инциденте URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. В Чусовом (Пермский край) заключенный договорился о том, что ему в колонию с передачкой доставят наркотические вещества. «При досмотре посылки в энергосберегающих электрических лампах были обнаружены два полимерных пакета с неустановленными веществами», — пояснили в пресс-службе ведомства. Проведенная экспертиза показала, что в лампочках находился мефедрон и гашиш. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, в ближайшее время он предстанет перед судом. Ранее URA.RU сообщало о двух предприимчивых пермяках, решивших заняться производством наркотиков. Мужчины соорудили лабораторию по производству мефедрона в санузле квартиры.