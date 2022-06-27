27 июня 2022

В пермской колонии пресекли контрабанду мефедрона в лампочках

© Служба новостей «URA.RU»
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Бунт в исправительной колонии 46. Невьянск, зона, конвой, сотрудники тюрьмы, колония, тюрьма, вышка охраны
Наркотики были спрятаны в неожиданном месте Фото:

Осужденный пермяк заказал наркотики, которые впоследствии обнаружили сотрудники колонии. Об инциденте URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В Чусовом (Пермский край) заключенный договорился о том, что ему в колонию с передачкой доставят наркотические вещества. «При досмотре посылки в энергосберегающих электрических лампах были обнаружены два полимерных пакета с неустановленными веществами», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Проведенная экспертиза показала, что в лампочках находился мефедрон и гашиш. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, в ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее URA.RU сообщало о двух предприимчивых пермяках, решивших заняться производством наркотиков. Мужчины соорудили лабораторию по производству мефедрона в санузле квартиры.

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Осужденный пермяк заказал наркотики, которые впоследствии обнаружили сотрудники колонии. Об инциденте URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. В Чусовом (Пермский край) заключенный договорился о том, что ему в колонию с передачкой доставят наркотические вещества. «При досмотре посылки в энергосберегающих электрических лампах были обнаружены два полимерных пакета с неустановленными веществами», — пояснили в пресс-службе ведомства. Проведенная экспертиза показала, что в лампочках находился мефедрон и гашиш. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, в ближайшее время он предстанет перед судом. Ранее URA.RU сообщало о двух предприимчивых пермяках, решивших заняться производством наркотиков. Мужчины соорудили лабораторию по производству мефедрона в санузле квартиры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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