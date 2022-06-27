Источник: спикера Тюменской облдумы увезли на скорой

Сергею Корепанову стало плохо прямо в здании областной думы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова 28 июня увезли на машине скорой помощи из здания регионального парламента. Об этом URA.RU сообщил источник в облдуме.

«Корепанова увезли на скорой прямо из думы. Похоже, что был без сознания», — рассказал инсайдер.

В управлении по информационной политике областной думы корреспонденту не подтвердили информацию о том, что спикер был госпитализирован. URA.RU также направило запрос в пресс-службу скорой помощи. Ответ на него ожидается.