27 июня 2022

Источник: спикера Тюменской облдумы увезли на скорой

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова. Тюмень, корепанов сергей
Сергею Корепанову стало плохо прямо в здании областной думы Фото:

Председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова 28 июня увезли на машине скорой помощи из здания регионального парламента. Об этом URA.RU сообщил источник в облдуме.

«Корепанова увезли на скорой прямо из думы. Похоже, что был без сознания», — рассказал инсайдер.

В управлении по информационной политике областной думы корреспонденту не подтвердили информацию о том, что спикер был госпитализирован. URA.RU также направило запрос в пресс-службу скорой помощи. Ответ на него ожидается.

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Председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова 28 июня увезли на машине скорой помощи из здания регионального парламента. Об этом URA.RU сообщил источник в облдуме. «Корепанова увезли на скорой прямо из думы. Похоже, что был без сознания», — рассказал инсайдер. В управлении по информационной политике областной думы корреспонденту не подтвердили информацию о том, что спикер был госпитализирован. URA.RU также направило запрос в пресс-службу скорой помощи. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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