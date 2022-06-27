27 июня 2022

Челябинский губернатор и мэр прогулялись по Челябинску. Фото

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Наталья Котова на прямом эфире ОТВ. Челябинск, текслер алексей, котова наталья
Алексей Текслер и Наталья Котова оценили объекты благоустройства Челябинска (фото из архива) Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер совместно с мэром Челябинска Натальей Котовой прогулялись по областному центру, оценив его благоустройство. В социальных сетях Текслер анонсировал работы по благоустройству на нескольких площадках города, а также в регионе.

«Активно трудятся строители у дворца спорта „Юность“. Совсем скоро вместо вокзальной площадки там будет современный сквер. Затем продолжим создание пешеходного маршрута в центре города — в планах обустройство Сада камней, маршрут к Алому полю», — написал в своем telegram-канале глава региона.

Текслер добавил, что в будущем хорошая пешеходная зона появится и на улице Свободы от Тимирязева до Плеханова. Губернатор также анонсировал свои поездки в города и районы области, в которых он будет лично проверять качество и сроки выполнения работ подрядчиками.

Ранее во время своего визита в Копейск Текслер отчитал подрядчика, сорвавшего сроки сдачи в эксплуатацию детского сада. Глава региона не стал слушать отговорки представителя подрядной организации, а лишь предупредил, что в случае нарушения требований контракта, регион разорвет рабочие отношения с фирмой.

Алексей Текслер и Наталья Котова проверили выполнение работ у дворца спорта «Юность»
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер совместно с мэром Челябинска Натальей Котовой прогулялись по областному центру, оценив его благоустройство. В социальных сетях Текслер анонсировал работы по благоустройству на нескольких площадках города, а также в регионе. «Активно трудятся строители у дворца спорта „Юность“. Совсем скоро вместо вокзальной площадки там будет современный сквер. Затем продолжим создание пешеходного маршрута в центре города — в планах обустройство Сада камней, маршрут к Алому полю», — написал в своем telegram-канале глава региона. Текслер добавил, что в будущем хорошая пешеходная зона появится и на улице Свободы от Тимирязева до Плеханова. Губернатор также анонсировал свои поездки в города и районы области, в которых он будет лично проверять качество и сроки выполнения работ подрядчиками. Ранее во время своего визита в Копейск Текслер отчитал подрядчика, сорвавшего сроки сдачи в эксплуатацию детского сада. Глава региона не стал слушать отговорки представителя подрядной организации, а лишь предупредил, что в случае нарушения требований контракта, регион разорвет рабочие отношения с фирмой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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