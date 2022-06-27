Алексей Текслер и Наталья Котова оценили объекты благоустройства Челябинска (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер совместно с мэром Челябинска Натальей Котовой прогулялись по областному центру, оценив его благоустройство. В социальных сетях Текслер анонсировал работы по благоустройству на нескольких площадках города, а также в регионе.

«Активно трудятся строители у дворца спорта „Юность“. Совсем скоро вместо вокзальной площадки там будет современный сквер. Затем продолжим создание пешеходного маршрута в центре города — в планах обустройство Сада камней, маршрут к Алому полю», — написал в своем telegram-канале глава региона.

Текслер добавил, что в будущем хорошая пешеходная зона появится и на улице Свободы от Тимирязева до Плеханова. Губернатор также анонсировал свои поездки в города и районы области, в которых он будет лично проверять качество и сроки выполнения работ подрядчиками.

Ранее во время своего визита в Копейск Текслер отчитал подрядчика, сорвавшего сроки сдачи в эксплуатацию детского сада. Глава региона не стал слушать отговорки представителя подрядной организации, а лишь предупредил, что в случае нарушения требований контракта, регион разорвет рабочие отношения с фирмой.

Алексей Текслер и Наталья Котова проверили выполнение работ у дворца спорта «Юность» Фото: telegram-канал Алексея Текслера

Фото: telegram-канал Алексея Текслера

Фото: telegram-канал Алексея Текслера