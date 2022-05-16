Алексей Текслер дал две недели на разморозку строительства объекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 мая в рамках рабочей поездки в Копейск устроил разнос строителям детского сада на улице Кирова, сдачу которого обещали еще в прошлом году. Глава региона не стал слушать оправдания застройщика, и пригрозил разрывом контракта, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Сейчас мы видим то же самое. Вы сколько будете этот объект строить? Давайте в течении двух недель у вас здесь разворачивается фронт работ, который необходим. Набираете людей и работаете! Я вас предупреждаю, не будете работать — мы разорвем с вами контракт!» — высказал Текслер застройщику.

Представитель компании ООО ПСК «Интерстрой», обязавшейся построить детский сад на улице Кирова в Копейске, пытался оправдать задержку строительства удорожанием материалов. Губернатор не стал слушать застройщика.

«У вас сроки были сдать объект без каких-либо удорожаний в прошлом году! Сейчас у вас удорожание, потом еще что-то. Время — деньги. Все правильно!» — добавил глава региона.

Компания ООО ПСК «Интерстрой» стала единственным участником торгов на строительство трехэтажного детского сада в Копейске, итоги которых были подведены в марте 2021 года. Согласно плану, на первом этаже должны расположиться ясли, а на втором и третьем разместят среднюю и старшую группы. На строительство застройщику выделили свыше 136 млн рублей. Новые сроки сдачи объекта — ноябрь 2022 года.