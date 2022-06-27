В курганской больнице вводят пропускной режим и досмотр сумок

В Курганской областной больнице вводят пропускной режим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской областной клинической больнице введут пропускной режим. Об этом сообщает департамент здравоохранения Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Как сообщил начальник отдела по гражданской обороне и мобилизационной работе Андрей Меньщиков, в целях усиления безопасности и антитеррористической защищенности больницы в ближайшее время будет введен пропускной режим. Он распространяется на всех сотрудников, пациентов и посетителей. При входе в медицинскую организацию необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность», — говорится в сообщении департамента здравоохранения Курганской области.

В КОКБ отметили, что служба охраны вправе будет произвести осмотр ручной клади. Эта мера предпринимается, чтобы не допустить пронос запрещенных предметов в больницу, а также вынос имущества ГБУ «КОКБ». «В случае отказа предъявить ручную кладь для осмотра, лицо не допускается на территорию ГБУ «КОКБ», — подчеркнули в учреждении.

В конце апреля URA.RU писало, что курганцев беспокоит отсутствие охраны в детской поликлинике. В областном депздраве тогда пояснили, что во всех зданиях Курганской детской поликлиники есть тревожные кнопки и видеонаблюдение. Также была проведена оценка необходимости обеспечения охраны зданий детской поликлиники в соответствии с федеральными требованиями по антитеррористической защищенности, размещен аукцион на закупку услуги.