27 июня 2022

Жителей Тюменской области возмутили цены на билеты от монополиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, зал ожидания, аэропорт remezov, аэропорт ремезов
Летать в Москву тоболякам выгоднее из Тюмени Фото:

Жители Тобольска (Тюменская область) возмущены ценами перелетов в Москву, которые выполняет компания «ЮВТ АЭРО». Мнениями горожане поделились в социальных сетях. Рейсы из Тобольска в столицу России оказались в разы дороже перелетов из Тюмени, при этом альтернативы в лице других авиакомпаний у тоболяков нет.

«Интересно, на что рассчитывает „ЮВТ“ задирая такие цены? Из Тюмени в 2,5 раза дешевле улететь», — такой пост появился в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи недовольство автора поддержали. «Потому что он летит в аэропорт Ремезов… Самый удивительный в стране аэропорт», — написал Гена Петров. «Чтобы больше людей летало в Тобольск, должны цены быть ниже», — считает Лиличка Агаджанян. «Стройку отбить стараются», — отметил Виталий Хатин.

В настоящее время перелет из Тобольска в Москву у компании «ЮВТ АЭРО» стоит 13 270 рублей. Ближайший рейс 30 июня. В последующие даты цены снижаются, к концу июля — до 5 670 рублей за перелет самым дешевым тарифом. При этом «ЮВТ АЭРО» единственная авиакомпания, выполняющая рейсы по этому направлению из Тобольска.

Из Тюмени в Москву можно улететь в разы дешевле. Utair предлагает билеты на 1 июля за 5 685 рублей, авиакомпания «Победа» — 4 399 рублей.

URA.RU направило запрос в УК «Аэропорты регионов», отвечающую за деятельность аэропорта Ремезов Тобольска. Ответ ожидается.

Ранее агентство писало, что авиакомпания Utair объявила пассажирам об отмене рейсов по маршруту Тюмень — Анапа, запланированных на август. Перевозчик предложил пассажирам возврат средств.

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Жители Тобольска (Тюменская область) возмущены ценами перелетов в Москву, которые выполняет компания «ЮВТ АЭРО». Мнениями горожане поделились в социальных сетях. Рейсы из Тобольска в столицу России оказались в разы дороже перелетов из Тюмени, при этом альтернативы в лице других авиакомпаний у тоболяков нет. «Интересно, на что рассчитывает „ЮВТ“ задирая такие цены? Из Тюмени в 2,5 раза дешевле улететь», — такой пост появился в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях пользователи недовольство автора поддержали. «Потому что он летит в аэропорт Ремезов… Самый удивительный в стране аэропорт», — написал Гена Петров. «Чтобы больше людей летало в Тобольск, должны цены быть ниже», — считает Лиличка Агаджанян. «Стройку отбить стараются», — отметил Виталий Хатин. В настоящее время перелет из Тобольска в Москву у компании «ЮВТ АЭРО» стоит 13 270 рублей. Ближайший рейс 30 июня. В последующие даты цены снижаются, к концу июля — до 5 670 рублей за перелет самым дешевым тарифом. При этом «ЮВТ АЭРО» единственная авиакомпания, выполняющая рейсы по этому направлению из Тобольска. Из Тюмени в Москву можно улететь в разы дешевле. Utair предлагает билеты на 1 июля за 5 685 рублей, авиакомпания «Победа» — 4 399 рублей. URA.RU направило запрос в УК «Аэропорты регионов», отвечающую за деятельность аэропорта Ремезов Тобольска. Ответ ожидается. Ранее агентство писало, что авиакомпания Utair объявила пассажирам об отмене рейсов по маршруту Тюмень — Анапа, запланированных на август. Перевозчик предложил пассажирам возврат средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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