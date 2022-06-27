Экс-главу пермского завода ракетных двигателей оставили в СИЗО

Бывший директор предприятия останется в СИЗО по решению суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Московский городской суд оставил в СИЗО бывшего директора предприятия «Протон — Пермские Моторы» Дмитрия Щенятского. Таким образом, была отклонена апелляционная жалоба экс-руководителя завода, который оспаривал решение Басманного суда, отправившего его 19 мая за решетку.

«Апелляционная инстанция оставила постановление районного суда без изменения, жалобу без удовлетворения. Защитники Щенятского ходатайствовали о применении меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей», сообщили порталу Properm.ru в объединенной пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.

Басманный суд Москвы отправил Щенятского в СИЗО в мае в рамках уголовного дела. По версии следствия, преступление он совершил вместе с заместителем директора предприятия и двумя топ-менеджерами воронежской консалтинговой фирмы. О том, что бывшего руководителя «Протон ПМ» заключили под стражу, URA.RU писало ранее. Экс-директора подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Щенятский являлся исполнительным директором ПАО «Протон-ПМ» с 2015 по 2021 годы. В последнее время он занимал должность генерального директора компании «Ключевые транспортные компоненты».