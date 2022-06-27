Тюменская ЕР принесла соболезнования по поводу смерти Корепанова

Президиум регионального политсовета «Единой России» принес соболезнования по поводу смерти спикера Тюменской областной думы Сергея Корепанова. Текст обращения размещен на сайте реготделения партии.
«Много лет Сергей Корепанов отдал работе в Тюменской областной думе и фракции „Единая Россия“ регионального парламента. С 1998 года он занимал пост председателя Тюменской облдумы — начиная со второго созыва. Президиум регионального политсовета „Единой России“ выражает самые искренние соболезнования семье, родным и близким, коллегам Сергея Корепанова», — говорится в некрологе.
Корепанов скончался 28 июня в тюменском кардиоцентре на 75-м году жизни. Политик был доставлен в медучреждение на скорой прямо из здания регионального парламента.
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Президиум регионального политсовета «Единой России» принес соболезнования по поводу смерти спикера Тюменской областной думы Сергея Корепанова. Текст обращения размещен на сайте реготделения партии. «Много лет Сергей Корепанов отдал работе в Тюменской областной думе и фракции „Единая Россия“ регионального парламента. С 1998 года он занимал пост председателя Тюменской облдумы — начиная со второго созыва. Президиум регионального политсовета „Единой России“ выражает самые искренние соболезнования семье, родным и близким, коллегам Сергея Корепанова», — говорится в некрологе. Корепанов скончался 28 июня в тюменском кардиоцентре на 75-м году жизни. Политик был доставлен в медучреждение на скорой прямо из здания регионального парламента.