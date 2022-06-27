Тюменская ЕР принесла соболезнования по поводу смерти Корепанова

Корепанов скончался 28 июня в тюменском кардиоцентре на 75-м году жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президиум регионального политсовета «Единой России» принес соболезнования по поводу смерти спикера Тюменской областной думы Сергея Корепанова. Текст обращения размещен на сайте реготделения партии.

«Много лет Сергей Корепанов отдал работе в Тюменской областной думе и фракции „Единая Россия“ регионального парламента. С 1998 года он занимал пост председателя Тюменской облдумы — начиная со второго созыва. Президиум регионального политсовета „Единой России“ выражает самые искренние соболезнования семье, родным и близким, коллегам Сергея Корепанова», — говорится в некрологе.

Корепанов скончался 28 июня в тюменском кардиоцентре на 75-м году жизни. Политик был доставлен в медучреждение на скорой прямо из здания регионального парламента.