Кремль ответил Зеленскому на обвинения в терроре со стороны РФ

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В Кремле заявили, что украинские власти 8 лет занимались террором в отношении Донбасса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Акты терроризма и геноцида, преступления совершаются киевскими властями, а не Россией. И все эти факты фиксируются следователями РФ и ЛДНР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответе на вопрос URA.RU о предложении президента Украины Владимира Зеленского странам Запада признать Россию крупнейшей террористической организацией мира.

«Наши следователи, а также следственные органы ДНР и ЛНР выполняют следственные действия. Работает очень много специалистов. [Они проводят] гигантский объем работы. Результатом этой работы призван стать свод доказательств, именно актов, которые граничат с актами терроризма, актами геноцида в отношении жителей республик [со стороны Киева]. Это и есть настоящие преступления», — заявил Песков.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россию нужно юридически признать крупнейшей террористической организацией в мире. Сотрудничать с Россией — «значит давать деньги террористам», сказал он.

Спецоперация России по защите Донбасса началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Акты терроризма и геноцида, преступления совершаются киевскими властями, а не Россией. И все эти факты фиксируются следователями РФ и ЛДНР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответе на вопрос URA.RU о предложении президента Украины Владимира Зеленского странам Запада признать Россию крупнейшей террористической организацией мира. «Наши следователи, а также следственные органы ДНР и ЛНР выполняют следственные действия. Работает очень много специалистов. [Они проводят] гигантский объем работы. Результатом этой работы призван стать свод доказательств, именно актов, которые граничат с актами терроризма, актами геноцида в отношении жителей республик [со стороны Киева]. Это и есть настоящие преступления», — заявил Песков. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россию нужно юридически признать крупнейшей террористической организацией в мире. Сотрудничать с Россией — «значит давать деньги террористам», сказал он. Спецоперация России по защите Донбасса началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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