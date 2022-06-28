Кремль ответил Зеленскому на обвинения в терроре со стороны РФ

28 июня 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

В Кремле заявили, что украинские власти 8 лет занимались террором в отношении Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Акты терроризма и геноцида, преступления совершаются киевскими властями, а не Россией. И все эти факты фиксируются следователями РФ и ЛДНР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответе на вопрос URA.RU о предложении президента Украины Владимира Зеленского странам Запада признать Россию крупнейшей террористической организацией мира. «Наши следователи, а также следственные органы ДНР и ЛНР выполняют следственные действия. Работает очень много специалистов. [Они проводят] гигантский объем работы. Результатом этой работы призван стать свод доказательств, именно актов, которые граничат с актами терроризма, актами геноцида в отношении жителей республик [со стороны Киева]. Это и есть настоящие преступления», — заявил Песков. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россию нужно юридически признать крупнейшей террористической организацией в мире. Сотрудничать с Россией — «значит давать деньги террористам», сказал он. Спецоперация России по защите Донбасса началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Акты терроризма и геноцида, преступления совершаются киевскими властями, а не Россией. И все эти факты фиксируются следователями РФ и ЛДНР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответе на вопрос URA.RU о предложении президента Украины Владимира Зеленского странам Запада признать Россию крупнейшей террористической организацией мира. «Наши следователи, а также следственные органы ДНР и ЛНР выполняют следственные действия. Работает очень много специалистов. [Они проводят] гигантский объем работы. Результатом этой работы призван стать свод доказательств, именно актов, которые граничат с актами терроризма, актами геноцида в отношении жителей республик [со стороны Киева]. Это и есть настоящие преступления», — заявил Песков. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россию нужно юридически признать крупнейшей террористической организацией в мире. Сотрудничать с Россией — «значит давать деньги террористам», сказал он. Спецоперация России по защите Донбасса началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины.