Пермяка отправили на лечение в психбольницу за кражу одеял

28 июня 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Мужчина украл одеяла с покрывалами, продал их и купил себе выпить Фото: Софья Сандурская © URA.RU Жителя Александровска (Пермский край) после странного поступка отправили на принудительное лечение в стационар психбольницы. До этого он проживал в психоневрологическом интернате, но имел возможность выходить из него. Подробности сообщили в пресс-службе Александровского городского суда. «Местный житель, проживающий в комнате филиала губахинского психоневрологического интерната в Александровске, забрал из разных жилых комнат два покрывала и четыре одеяла. Их он продал, а вырученные деньги потратил на спиртные напитки», — сообщили в суде. Следователи, занимавшиеся делом о краже одеял, подали в суд ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении мужчины. Суд пришел к выводу, что мужчина совершил общественно-опасное деяние, проникнув в чужие жилища и украв одеяла. Однако из-за того, что у виновного есть психическое расстройство, суд решил, что мужчина не сможет понести уголовную ответственность. Поэтому его отправили на принудительное психиатрическое лечение — на этот раз в стационар общего типа. Оттуда ему выйти до конца курса лечения уже не получится. Ранее URA.RU рассказывало, как из пермской психбольницы сбежал мужчина. Он убил водителя такси и сжег его автомобиль. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Жителя Александровска (Пермский край) после странного поступка отправили на принудительное лечение в стационар психбольницы. До этого он проживал в психоневрологическом интернате, но имел возможность выходить из него. Подробности сообщили в пресс-службе Александровского городского суда. «Местный житель, проживающий в комнате филиала губахинского психоневрологического интерната в Александровске, забрал из разных жилых комнат два покрывала и четыре одеяла. Их он продал, а вырученные деньги потратил на спиртные напитки», — сообщили в суде. Следователи, занимавшиеся делом о краже одеял, подали в суд ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении мужчины. Суд пришел к выводу, что мужчина совершил общественно-опасное деяние, проникнув в чужие жилища и украв одеяла. Однако из-за того, что у виновного есть психическое расстройство, суд решил, что мужчина не сможет понести уголовную ответственность. Поэтому его отправили на принудительное психиатрическое лечение — на этот раз в стационар общего типа. Оттуда ему выйти до конца курса лечения уже не получится. Ранее URA.RU рассказывало, как из пермской психбольницы сбежал мужчина. Он убил водителя такси и сжег его автомобиль.