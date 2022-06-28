Члены G7 призвали Китай надавить на РФ для окончания спецоперации

28 июня 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Страны G7 придумали, как ускорить окончание спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны G7 призывают Китай повлиять на Россию для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщается в документе по итогам саммита стран «Большой семерки». Страны «Большой семерки» призывают Китай оказать давление на Россию, чтобы прекратить боевые действия на Украине. Итоговое коммюнике саммита размещено на сайте G7. Ранее лидеры стран «Большой семерки» заявили о намерении сократить доходы России от продажи золота, передает RT. Президент Украины Владимир Зеленский призвал участников саммита ограничить цены на нефть в России, сообщает «Национальная служба новостей». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля, в связи с этим страны Запада вводят антироссийские санкции. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. В Кремле заявили, что спецоперацию могут прекратить за один день, если Украина прикажет военным сложить оружие и выполнит требования России. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Страны G7 призывают Китай повлиять на Россию для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщается в документе по итогам саммита стран «Большой семерки». Страны «Большой семерки» призывают Китай оказать давление на Россию, чтобы прекратить боевые действия на Украине. Итоговое коммюнике саммита размещено на сайте G7. Ранее лидеры стран «Большой семерки» заявили о намерении сократить доходы России от продажи золота, передает RT. Президент Украины Владимир Зеленский призвал участников саммита ограничить цены на нефть в России, сообщает «Национальная служба новостей». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля, в связи с этим страны Запада вводят антироссийские санкции. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. В Кремле заявили, что спецоперацию могут прекратить за один день, если Украина прикажет военным сложить оружие и выполнит требования России.