Пермяки не могут купить в магазинах игрушки «Хаги Ваги»

«Хаги Ваги» игрушки раскупают моментально Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Перми жалуются на дефицит популярных детских игрушек «Хаги Ваги» в магазинах. Это разноцветные мохнатые монстры — персонажи хоррор-игры Poppy Playtime.

«У меня сын и в игру-то не играл, но смотрит блогеров, которые все время про этих „Хаги Ваги“ говорят. Попросил купить, а в магазинах, как говорят продавцы, все моментально раскупают», — рассказала читательница URA.RU.

На данный момент в магазинах сети «Детский мир» этих игрушек в наличии нет. Можно заказать, но привезут в магазин только через десять дней минимум. Можно воспользоваться платной доставкой, тогда товар приедет раньше — через шесть. В сетевом магазине детских товаров «Бубль-гум» по запросу «Хаги Ваги» ничего не находится. В пермском интернет-магазине «Маугли» в наличии есть четыре штуки. Но разных цветов.

«Для ребенка это принципиально. Ему надо, допустим, именно розового — его зовут Киси Миси. Или Кили Вили, у которого глаза на руках. Так и бегаем по всему городу в поисках», — добавила читательница URA.RU.

На вопрос, почему нельзя заказать игрушку в маркет-плейсах, женщина ответила, что не факт, что придет то, что должно. По ее словам, знакомым приходили «Хаги Ваги» другого цвета или игрушка без ног — только мордочка.

Вот так выглядит популярный Хаги Ваги. Рядом — варианты, когда и как покупатель сможет получить игрушку Скриншот сайта магазина «Детский мир»

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки после закрытия IKEA продают популярную игрушку — акулу. Цены доходят до миллиона рублей.