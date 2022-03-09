Пермяки продают акул из IKEA: новую — за миллион рублей

Пермяки начали массово продавать акул «Блохэй» по разным ценам Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На фоне новостей о приостановлении продаж IKEA в России (в Перми нет фирменного магазина) пермяки решили продать свои мягкие игрушки от популярного бренда по очень высоким ценам. Например, за 100-сантиметровую акулу «Блохэй», которая стоит в фирменном магазине 1499 рублей, пермяк на портале Avito просит миллион.

«Мягкая большая акула из ИКЕА. Новая. Цена — 1 000 000 рублей», — указано в объявлении. За акулу, бывшую в употреблении, уже в другом объявлении просят 508 800 рублей. Впрочем, есть цены и более демократичные: 490 рублей. Но, в таких объявлениях написано честно: акула — аналог оригинальной. Также можно найти предложения за 3000 рублей, за 45 000 рублей.

Компания IKEA временно остановила работу своих магазинов на территории РФ 4 марта. Это связано с введением санкций западных стран в отношении России после проведения спецоперации РФ на Украине.

Такую новую акулу продают за миллион рублей Avito.ru

А такую б/у акулу продают за 508 тысяч рублей Avito.ru

Реплику, аналог, подделку под акулу из IKEA можно приобрести всего за 490 рублей Avito.ru