Курганец требует 888 тысяч рублей с оборонного завода

Курганец пытается отсудить у оборонного завода более 800 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана Юрий Постовалов обвинил представителей НПО «Курганприбор» в подмене документов во время суда и потребовал возместить ему год вынужденного прогула. Об этом URA.RU рассказал сам мужчина и предоставил редакции копии всех документов.

«Во время суда 22 июня сторона ответчика представила приказ об увольнении, с которым я не был ознакомлен, о чем свидетельствует отсутствие моей подписи в документе. Ранее подписанный мной приказ находился в материалах судебного дела, но он исчез, а вместо него появился новый документ с другим содержанием, но тем же номером», — говорит Постовалов.

Сейчас мужчина просит восстановить его в прежней должности и признать период с 30 апреля 2021 года и по сей день вынужденным прогулом, а также произвести оплату за него. «Учитывая нанесенный мне непоправимый моральный вред и ущерб деловой репутации частично компенсировать в материальном выражении в сумме 888 888 рублей 888 копеек», — говорится в повторном исковом заявлении.

Представители НПО «Курганприбор» от комментариев URA.RU воздержались. Судебное заседание перенесено на 18 августа.

Ранее URA.RU сообщало, что юрист Михаил Барщевский помогает курганцу вернуть работу на НПО «Курганприбор», принадлежавшее сенатору Сергею Муратову. Мужчина обвиняет завод в незаконном увольнении и требует восстановить его в должности.