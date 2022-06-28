Макрон отказал Зеленскому в мерах против России

Эммануэль Макрон не собирается признавать Россию страной-террористом Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Франция не будет признавать Россию спонсором терроризма по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7.

«Франция не следует этой методики. Квалификация принадлежит судьям», — сказал Макрон, передает РИА «Новости». Он отметил, что Франция отправила на Украину следователей для проведения расследований предполагаемых военных преступлений, чтобы найти виновных.

Ранее Зеленский призвал Запад признать Россию террористической организацией, сообщает «Царьград». В Кремле заявили, что акты терроризма и геноцида совершают власти Киева, а не РФ. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью является помощь жителя Донбасса.