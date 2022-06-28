Госдума одобрила индексацию пенсий военным

28 июня 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

В России проиндексируют пенсии военным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России проиндексируют на 10% выплаты военным пенсионерам. В Госдуме одобрили во втором и третьем чтении соответствующие поправки в законодательство. «В соответствии с документом, военные пенсионеры получат перерасчет пенсии с 1 июня, так же как и неработающие пенсионеры, которые уже получили это право. Пенсии будут проиндексированы на 10%», — сообщается на сайте Госдумы РФ. Сообщается, что с 1 июня до 1 октября 2022 года будет установлена ежемесячная доплата к выплатам в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел…», размер составит 19,5% от суммы пенсии. Для участников Великой отечественной войны и членов их семей индексация с 1 октября составит 15,5%. Ранее юрист, пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил, что пенсионеры получат повышенные выплаты с июля. Индексация будет в связи с ростом прожиточного минимума. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России проиндексируют на 10% выплаты военным пенсионерам. В Госдуме одобрили во втором и третьем чтении соответствующие поправки в законодательство. «В соответствии с документом, военные пенсионеры получат перерасчет пенсии с 1 июня, так же как и неработающие пенсионеры, которые уже получили это право. Пенсии будут проиндексированы на 10%», — сообщается на сайте Госдумы РФ. Сообщается, что с 1 июня до 1 октября 2022 года будет установлена ежемесячная доплата к выплатам в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел…», размер составит 19,5% от суммы пенсии. Для участников Великой отечественной войны и членов их семей индексация с 1 октября составит 15,5%. Ранее юрист, пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил, что пенсионеры получат повышенные выплаты с июля. Индексация будет в связи с ростом прожиточного минимума.