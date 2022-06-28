Военный эксперт Кошкин: ВСУ не дает солдатам сдаться в плен

28 июня 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ не могут сложить оружие из-за смертельной угрозы от нацбатальонов и заградотрядов Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинским военнослужащим, решившим сдаться в плен, грозит убийство со стороны боевиков нацбатальонов или заградительных отрядов. Об этом URA.RU рассказал завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, участник боевых действий в Афганистане, полковник запаса РФ Андрей Кошкин. «Первое направление — им не дают совершить сдачу в плен националисты, которые находятся в подразделениях. Они всегда в режиме поиска подобного рода провокационных, как они считают, разговоров о том, что лучше сдаться. Они выявляют и физически устраняют военнослужащих, которые намерены это совершить», — сказал Андрей Кошкин. «Второй важный момент, даже если где-то происходит попытка поднять белые флаги и пойти на ту сторону, подъезжают соответствующие подразделения, так называемых заградотрядов, и физически уничтожают в спину. Это и сдерживает. Такими драконовскими мерами они сдерживают попытку сдачи», — добавил военный эксперт. Полковник запаса отметил, что от тех, кто все же оказался в плену, становятся известны подробности о положении дел в ВСУ. «Мы имеем информацию от сдавшихся в плен, что младших командиров не хватает, нет артиллерийской поддержки, никто не командует. Их просто держат на передовой и запрещают сдаваться, потому что угрожают расправами не только с ними лично, но и с родными и близкими», — добавил он. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что основной ее целью является освобождение территорий ДНР и ЛНР. 24 июня стало известно, что украинская армия потеряла более тысячи человек под Лисичанском. В плен сдались еще около 800 украинских военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Украинским военнослужащим, решившим сдаться в плен, грозит убийство со стороны боевиков нацбатальонов или заградительных отрядов. Об этом URA.RU рассказал завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, участник боевых действий в Афганистане, полковник запаса РФ Андрей Кошкин. «Первое направление — им не дают совершить сдачу в плен националисты, которые находятся в подразделениях. Они всегда в режиме поиска подобного рода провокационных, как они считают, разговоров о том, что лучше сдаться. Они выявляют и физически устраняют военнослужащих, которые намерены это совершить», — сказал Андрей Кошкин. «Второй важный момент, даже если где-то происходит попытка поднять белые флаги и пойти на ту сторону, подъезжают соответствующие подразделения, так называемых заградотрядов, и физически уничтожают в спину. Это и сдерживает. Такими драконовскими мерами они сдерживают попытку сдачи», — добавил военный эксперт. Полковник запаса отметил, что от тех, кто все же оказался в плену, становятся известны подробности о положении дел в ВСУ. «Мы имеем информацию от сдавшихся в плен, что младших командиров не хватает, нет артиллерийской поддержки, никто не командует. Их просто держат на передовой и запрещают сдаваться, потому что угрожают расправами не только с ними лично, но и с родными и близкими», — добавил он. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что основной ее целью является освобождение территорий ДНР и ЛНР. 24 июня стало известно, что украинская армия потеряла более тысячи человек под Лисичанском. В плен сдались еще около 800 украинских военных.