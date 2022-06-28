Курганские контрактники чаще всего хотят попасть в элитные войска

Курганцы, поступающие на военную службу по контракту, чаще всего хотят попасть в ВДВ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Большинство жителей Курганской области, которые решили подписать контракт на прохождение военной службы, изъявляют желание служить в ВДВ. Этот род войск считается элитным, рассказали URA.RU пункте отбора граждан на военную службу по контракту в Кургане.

«С момента, когда создали воздушно-десантные войска, их считают элитой. Фильмов про ВДВ много. Многие молодые парни хотят попасть туда», — рассказал представитель пункта отбора граждан на военную службу по контракту. Помимо этого, курганцы выбирают для службы морскую пехоту и бригады спецназа, которые также считаются элитными. «Но в большем количестве именно в ВДВ хотят попасть», — добавил собеседник агентства.

Вместе с тем, на окончательное решение будет влиять не только желание кандидата, но и другие факторы, среди которых — состояние здоровья. «Хочет, допустим, он поехать на Северный флот. Для этого у него должна быть только категория А (абсолютно здоров и годен к военной службе). Если у него, например, категория Б (годен к военной службе с незначительными ограничениями), мы беседуем с кандидатом, объясняем, что на Северный флот его не возьмут, предлагаем другие варианты», — объяснили в пункте отбора.

Также при отборе граждан на военную службу по контракту учитывается их гражданская специальность. У кандидатов проверят характеристику с места учебы или работы, от участкового. Кроме того, военкомат запросит данные о кандидате в МВД и других силовых структурах: «Если была уголовная ответственность, лишение свободы, мы таких не берем однозначно. Если была административная ответственность, мы рассматриваем каждый случай. Может он, например, год назад лишался водительских прав, мы такого не возьмем».

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы, которые желают поступить на военную службу по контракту, могут рассчитывать на зарплату до 80 тысяч рублей. Она зависит от многих факторов, в том числе от должности, звания и выслуги лет.

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