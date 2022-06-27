В Кургане контрактников ищут на зарплату до 80 000 рублей

Зарплата контрактников зависит от многих факторов, в том числе от должности, звания и выслуги лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы, которые желают поступить на военную службу по контракту, могут рассчитывать на зарплату до 80 тысяч рублей. Она зависит от многих факторов, в том числе от должности, звания и выслуги лет, рассказал URA.RU представитель пункта отбора граждан на военную службу по контракту.

«Все зависит от места дислокации воинской части, от воинской должности, звания, выслуги лет, классной квалификации военнослужащего. Также учитывается, как он сдает физическую подготовку. Это все в совокупности складывается в денежное довольствие. А так ребята получают от 30 до 80 тысяч рублей», — рассказали в военкомате.

На зарплату, близкую к максимальной, могут рассчитывать, например, контрактники в военных базах, расположенных за границей. «Также есть, например, водолазы, которые получают доплаты в зависимости от часов, проведенных под водой», — добавили в ведомстве.

Контракт могут заключить даже не служившие по призыву граждане, получившие среднее или высшее образование. Возрастной порог — от 18 до 50 лет. В пункте отбора контрактников отметили, что чаще военную службу по контракту выбирают жители из сельской местности: «Все-таки в армии есть перспективы. Выйти раньше на пенсию, получить квартиру, социальные льготы».

В ведомстве отметили, что речь не идет об участниках специальной операции на Украине: «Мы не занимаемся отбором тех, кто хочет участвовать в специальной операции. Мы отправляем граждан на вакантные должности в воинские части. Там уже командование решает — поедет он на спецоперацию или нет».

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области вырос интерес граждан к службе по контракту. Военный комиссар региона Алексей Куличков считает, что это связано со спецоперацией на Украине. Средняя зарплата контрактников, которые находятся в полевых условиях, составляет 200 тысяч рублей, заявляют представители военных комиссариатов. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — это демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения Донбасса.

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