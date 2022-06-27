В депздраве ХМАО ожидают появление нового зама после реформы. Инсайд

28 июня 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

В депздраве ХМАО ожидают появление нового зама после реформы правительства Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU У директора департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского после реформы окружного правительства может появиться новый заместитель. Им станет нынешний руководитель службы по надзору в сфере здравоохранения ХМАО — Юрий Веретельников. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном политическом истеблишменте. «Окружная служба по надзору в сфере здравоохранения должна присоединиться к депздраву ХМАО. Департамент прирастет 11 новыми штатными единицами. В этой схеме предполагается, что Веретельников станет заместителем Добровольского и будет отвечать за прежнее направление, но уже в структуре самого департамента», — сообщил инсайдер. В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО заявили, что кадровые решения на этот счет будут приняты позже. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова запустила реформу окружного правительства. Помимо медицинского блока, она объединяет департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса, а также создает департамент пространственного развития и архитектуры Югры. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

У директора департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского после реформы окружного правительства может появиться новый заместитель. Им станет нынешний руководитель службы по надзору в сфере здравоохранения ХМАО — Юрий Веретельников. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном политическом истеблишменте. «Окружная служба по надзору в сфере здравоохранения должна присоединиться к депздраву ХМАО. Департамент прирастет 11 новыми штатными единицами. В этой схеме предполагается, что Веретельников станет заместителем Добровольского и будет отвечать за прежнее направление, но уже в структуре самого департамента», — сообщил инсайдер. В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО заявили, что кадровые решения на этот счет будут приняты позже. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова запустила реформу окружного правительства. Помимо медицинского блока, она объединяет департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса, а также создает департамент пространственного развития и архитектуры Югры.