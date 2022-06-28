Сослуживцы рассказали о последнем бое Героя РФ, удержавшем рубеж. Видео

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Докучаевск. ДНР, военные, донбасс, танк, днр, армия россии
Российские военные сражались, несмотря на плотный огонь артиллерии ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сослуживцы старшего лейтенанта, Героя России Александра Попова рассказали о его последнем бое в ходе спецоперации РФ на Украине. Попов пожертвовал жизнью ради удержания стратегически важного рубежа.

«Тяжело об этом говорить. Был плотный огонь артиллерии. Командир не сдавал позиции. Он говорил: «Давайте, держимся, парни», — цитирует Пятый канал военных, которые сражались с Поповым. «В его действиях вообще не сомневаюсь. Он характером был сильный командир. Его есть за что уважать. И то, что ему присвоили звание Героя России, это не только я согласен [с этим]. Весь личный состав, который находился во взводе. Все согласны», — отметил другой военнослужащий.

Попову посмертно присвоили звание Героя России. Старший лейтенант не допустил прорыв обороны и руководил военными, несмотря на то, что был ранен дважды. Его подразделение смогло остановить наступление ВСУ, находясь в численном меньшинстве. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил целью освобождение Донбасса.

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Сослуживцы старшего лейтенанта, Героя России Александра Попова рассказали о его последнем бое в ходе спецоперации РФ на Украине. Попов пожертвовал жизнью ради удержания стратегически важного рубежа. «Тяжело об этом говорить. Был плотный огонь артиллерии. Командир не сдавал позиции. Он говорил: «Давайте, держимся, парни», — цитирует Пятый канал военных, которые сражались с Поповым. «В его действиях вообще не сомневаюсь. Он характером был сильный командир. Его есть за что уважать. И то, что ему присвоили звание Героя России, это не только я согласен [с этим]. Весь личный состав, который находился во взводе. Все согласны», — отметил другой военнослужащий. Попову посмертно присвоили звание Героя России. Старший лейтенант не допустил прорыв обороны и руководил военными, несмотря на то, что был ранен дважды. Его подразделение смогло остановить наступление ВСУ, находясь в численном меньшинстве. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил целью освобождение Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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