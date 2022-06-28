Сослуживцы рассказали о последнем бое Героя РФ, удержавшем рубеж. Видео

28 июня 2022 в 21:13 Размер текста - 17 +

Российские военные сражались, несмотря на плотный огонь артиллерии ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сослуживцы старшего лейтенанта, Героя России Александра Попова рассказали о его последнем бое в ходе спецоперации РФ на Украине. Попов пожертвовал жизнью ради удержания стратегически важного рубежа. «Тяжело об этом говорить. Был плотный огонь артиллерии. Командир не сдавал позиции. Он говорил: «Давайте, держимся, парни», — цитирует Пятый канал военных, которые сражались с Поповым. «В его действиях вообще не сомневаюсь. Он характером был сильный командир. Его есть за что уважать. И то, что ему присвоили звание Героя России, это не только я согласен [с этим]. Весь личный состав, который находился во взводе. Все согласны», — отметил другой военнослужащий. Попову посмертно присвоили звание Героя России. Старший лейтенант не допустил прорыв обороны и руководил военными, несмотря на то, что был ранен дважды. Его подразделение смогло остановить наступление ВСУ, находясь в численном меньшинстве. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил целью освобождение Донбасса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Сослуживцы старшего лейтенанта, Героя России Александра Попова рассказали о его последнем бое в ходе спецоперации РФ на Украине. Попов пожертвовал жизнью ради удержания стратегически важного рубежа. «Тяжело об этом говорить. Был плотный огонь артиллерии. Командир не сдавал позиции. Он говорил: «Давайте, держимся, парни», — цитирует Пятый канал военных, которые сражались с Поповым. «В его действиях вообще не сомневаюсь. Он характером был сильный командир. Его есть за что уважать. И то, что ему присвоили звание Героя России, это не только я согласен [с этим]. Весь личный состав, который находился во взводе. Все согласны», — отметил другой военнослужащий. Попову посмертно присвоили звание Героя России. Старший лейтенант не допустил прорыв обороны и руководил военными, несмотря на то, что был ранен дважды. Его подразделение смогло остановить наступление ВСУ, находясь в численном меньшинстве. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил целью освобождение Донбасса.