Челябинцам предложили стать партнерами свердловской торговой сети. Скрин

28 июня 2022 в 23:20 Размер текста - 17 +

Готовую еду и полуфабрикаты можно будет купить в магазине у дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям Челябинска предложили приобрести франшизу сети магазинов экологичных продуктов «Жизньмарт», основанной в Свердловской области, за 3,7 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений. «Готовая еда + кофейня. Бизнес с доходом 480 тысяч рублей в месяц. Станьте владельцем своего магазина „Жизньмарт“ в лучших локациях Челябинска», — указано в объявлении на сайте «Авито», размещенного от автора «Федеральная сеть магазинов еды». По данным автора, сейчас самое удачное время для выгодной аренды площадей. Челябинцам предлагают три формата магазинов готовой еды и полуфабрикатов: бутики в торговых центрах, павильоны на улицах и магазины на первых этажах домов. За два месяца предпринимателям предлагают запустить готовый магазин и окупить его за 14 месяцев. Ранее владелец сети, экс-депутат свердловского заксобрания Иван Зайченко сообщал о расширении бизнеса в других регионах. Он заявлял об открытии новых точек в Тюмени и Санкт-Петербурге. Челябинцам предложили купить франшизу магазинов с продуктами Скрин с сайта «Авито» Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Жителям Челябинска предложили приобрести франшизу сети магазинов экологичных продуктов «Жизньмарт», основанной в Свердловской области, за 3,7 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений. «Готовая еда + кофейня. Бизнес с доходом 480 тысяч рублей в месяц. Станьте владельцем своего магазина „Жизньмарт“ в лучших локациях Челябинска», — указано в объявлении на сайте «Авито», размещенного от автора «Федеральная сеть магазинов еды». По данным автора, сейчас самое удачное время для выгодной аренды площадей. Челябинцам предлагают три формата магазинов готовой еды и полуфабрикатов: бутики в торговых центрах, павильоны на улицах и магазины на первых этажах домов. За два месяца предпринимателям предлагают запустить готовый магазин и окупить его за 14 месяцев. Ранее владелец сети, экс-депутат свердловского заксобрания Иван Зайченко сообщал о расширении бизнеса в других регионах. Он заявлял об открытии новых точек в Тюмени и Санкт-Петербурге.