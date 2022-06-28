Челябинцам предложили стать партнерами свердловской торговой сети. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Супермаркет «Магнит». Челябинск, торговля, продукты, салаты, супермаркет магнит, еда, продуктовый магазин, полки магазина
Готовую еду и полуфабрикаты можно будет купить в магазине у дома Фото:

Жителям Челябинска предложили приобрести франшизу сети магазинов экологичных продуктов «Жизньмарт», основанной в Свердловской области, за 3,7 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений.

«Готовая еда + кофейня. Бизнес с доходом 480 тысяч рублей в месяц. Станьте владельцем своего магазина „Жизньмарт“ в лучших локациях Челябинска», — указано в объявлении на сайте «Авито», размещенного от автора «Федеральная сеть магазинов еды».

По данным автора, сейчас самое удачное время для выгодной аренды площадей. Челябинцам предлагают три формата магазинов готовой еды и полуфабрикатов: бутики в торговых центрах, павильоны на улицах и магазины на первых этажах домов. За два месяца предпринимателям предлагают запустить готовый магазин и окупить его за 14 месяцев.

Ранее владелец сети, экс-депутат свердловского заксобрания Иван Зайченко сообщал о расширении бизнеса в других регионах. Он заявлял об открытии новых точек в Тюмени и Санкт-Петербурге.

Челябинцам предложили купить франшизу магазинов с продуктами

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Жителям Челябинска предложили приобрести франшизу сети магазинов экологичных продуктов «Жизньмарт», основанной в Свердловской области, за 3,7 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений. «Готовая еда + кофейня. Бизнес с доходом 480 тысяч рублей в месяц. Станьте владельцем своего магазина „Жизньмарт“ в лучших локациях Челябинска», — указано в объявлении на сайте «Авито», размещенного от автора «Федеральная сеть магазинов еды». По данным автора, сейчас самое удачное время для выгодной аренды площадей. Челябинцам предлагают три формата магазинов готовой еды и полуфабрикатов: бутики в торговых центрах, павильоны на улицах и магазины на первых этажах домов. За два месяца предпринимателям предлагают запустить готовый магазин и окупить его за 14 месяцев. Ранее владелец сети, экс-депутат свердловского заксобрания Иван Зайченко сообщал о расширении бизнеса в других регионах. Он заявлял об открытии новых точек в Тюмени и Санкт-Петербурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...