Свердловский бизнесмен откроет магазины в Питере вопреки санкциям

Владелец уральской сети продуктовых решил открыть магазины в Тюмени и Питере Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-депутат свердловского заксобрания, владелец сети ресторанов «Сушкоф» Иван Зайченко расширяет сеть магазинов «ЖизньМарт» в условиях западных санкций. В разговоре с URA.RU бизнесмен рассказал, что планирует открыть новые точки в Тюмени, а позже — в Санкт-Петербурге.

«Уже точно открываем две точки в Тюмени, сейчас там ведется строительство. Магазины будут и в большом, и в мини-формате. Также в будущем планируем прийти и на рынок Санкт-Петербурга, но только если удастся найти подходящие помещения», — рассказал Зайченко.

По его словам, антироссийские санкции, введенные западными странами после начала спецоперации на Украине, сказались на стоимости логистики и упаковки. «Но мы стараемся подстраиваться и работать в разных условиях. После недавнего снижения доллара даже понизили цены на некоторую продукцию», — отметил он.

Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции после объявления спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и для самих западных стран.