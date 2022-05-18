Свердловский бизнесмен откроет магазины в Питере вопреки санкциям

Экс-депутат свердловского заксобрания, владелец сети ресторанов «Сушкоф» Иван Зайченко расширяет сеть магазинов «ЖизньМарт» в условиях западных санкций. В разговоре с URA.RU бизнесмен рассказал, что планирует открыть новые точки в Тюмени, а позже — в Санкт-Петербурге.
«Уже точно открываем две точки в Тюмени, сейчас там ведется строительство. Магазины будут и в большом, и в мини-формате. Также в будущем планируем прийти и на рынок Санкт-Петербурга, но только если удастся найти подходящие помещения», — рассказал Зайченко.
По его словам, антироссийские санкции, введенные западными странами после начала спецоперации на Украине, сказались на стоимости логистики и упаковки. «Но мы стараемся подстраиваться и работать в разных условиях. После недавнего снижения доллара даже понизили цены на некоторую продукцию», — отметил он.
Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции после объявления спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и для самих западных стран.
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Экс-депутат свердловского заксобрания, владелец сети ресторанов «Сушкоф» Иван Зайченко расширяет сеть магазинов «ЖизньМарт» в условиях западных санкций. В разговоре с URA.RU бизнесмен рассказал, что планирует открыть новые точки в Тюмени, а позже — в Санкт-Петербурге. «Уже точно открываем две точки в Тюмени, сейчас там ведется строительство. Магазины будут и в большом, и в мини-формате. Также в будущем планируем прийти и на рынок Санкт-Петербурга, но только если удастся найти подходящие помещения», — рассказал Зайченко. По его словам, антироссийские санкции, введенные западными странами после начала спецоперации на Украине, сказались на стоимости логистики и упаковки. «Но мы стараемся подстраиваться и работать в разных условиях. После недавнего снижения доллара даже понизили цены на некоторую продукцию», — отметил он. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции после объявления спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и для самих западных стран.