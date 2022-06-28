Германия и Франция настояли на сохранении акта Россия-НАТО

28 июня 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

Германия и Франция хотят придерживаться положений действующего соглашения Фото: flogeljiri/depositphotos.com, стандартная лицензия Depositphotos.com ФРГ и Франция настаивают на том, что Основополагающий акт Россия — НАТО должен быть сохранен. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на собственные источники. В статье сказано, что Шольц притормозил оценку акта РФ-НАТО от 1997 года, который должен был регулировать отношения между альянсом и Москвой после окончания холодной войны. В то время как восточноевропейские страны настаивают на том, чтобы файлы были уничтожены, потому что Россия не выполнила требования после событий в Грузии в 2008 году, Германия и Франция убеждены, что необходимо придерживаться положений действующего соглашения. Берлин, Париж и Рим в свою очередь поддержали более гибкую риторику по Китаю. Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит говорила о том, что Москва нарушила Основополагающий акт Россия — НАТО. С этим были согласны все союзники альянса. Поэтому венно-политический блок сделал вывод, что теперь можно не выполнять это соглашение. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

ФРГ и Франция настаивают на том, что Основополагающий акт Россия — НАТО должен быть сохранен. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на собственные источники. В статье сказано, что Шольц притормозил оценку акта РФ-НАТО от 1997 года, который должен был регулировать отношения между альянсом и Москвой после окончания холодной войны. В то время как восточноевропейские страны настаивают на том, чтобы файлы были уничтожены, потому что Россия не выполнила требования после событий в Грузии в 2008 году, Германия и Франция убеждены, что необходимо придерживаться положений действующего соглашения. Берлин, Париж и Рим в свою очередь поддержали более гибкую риторику по Китаю. Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит говорила о том, что Москва нарушила Основополагающий акт Россия — НАТО. С этим были согласны все союзники альянса. Поэтому венно-политический блок сделал вывод, что теперь можно не выполнять это соглашение.