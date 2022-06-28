28 июня 2022

В Госдуме пригрозили Финляндии и Швеции за «шалости» на Балтике

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Олег Морозов, интервью. Москва, морозов олег
Депутат Госдумы Морозов: Россия не спустит «никакие шалости» Финляндии и Швеции на Балтике Фото:

Россия не допустит «шалостей» Швеции и Финляндии на Балтике. Об этом предупредил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.

«Трудно представить военную активность скандинавов на российском направлении. Но тем не менее надо им с первого дня дать понять: никакие военные шалости на Балтике мы им не спустим. А тем более на границе. Полагаем, у них хорошая историческая память», — подчеркнул Морозов.

Ранее стало известно о том, что Турция на саммите в Мадриде собирается поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте. Стороны подписали совместный меморандум по итогам переговоров в Мадриде.

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Россия не допустит «шалостей» Швеции и Финляндии на Балтике. Об этом предупредил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов. «Трудно представить военную активность скандинавов на российском направлении. Но тем не менее надо им с первого дня дать понять: никакие военные шалости на Балтике мы им не спустим. А тем более на границе. Полагаем, у них хорошая историческая память», — подчеркнул Морозов. Ранее стало известно о том, что Турция на саммите в Мадриде собирается поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте. Стороны подписали совместный меморандум по итогам переговоров в Мадриде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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