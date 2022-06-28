В Госдуме пригрозили Финляндии и Швеции за «шалости» на Балтике

29 июня 2022 в 01:24 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Морозов: Россия не спустит «никакие шалости» Финляндии и Швеции на Балтике Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не допустит «шалостей» Швеции и Финляндии на Балтике. Об этом предупредил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов. «Трудно представить военную активность скандинавов на российском направлении. Но тем не менее надо им с первого дня дать понять: никакие военные шалости на Балтике мы им не спустим. А тем более на границе. Полагаем, у них хорошая историческая память», — подчеркнул Морозов. Ранее стало известно о том, что Турция на саммите в Мадриде собирается поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте. Стороны подписали совместный меморандум по итогам переговоров в Мадриде. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия не допустит «шалостей» Швеции и Финляндии на Балтике. Об этом предупредил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов. «Трудно представить военную активность скандинавов на российском направлении. Но тем не менее надо им с первого дня дать понять: никакие военные шалости на Балтике мы им не спустим. А тем более на границе. Полагаем, у них хорошая историческая память», — подчеркнул Морозов. Ранее стало известно о том, что Турция на саммите в Мадриде собирается поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте. Стороны подписали совместный меморандум по итогам переговоров в Мадриде.