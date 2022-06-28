Турции передумала насчет вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте. Стороны подписали совместный меморандум по итогам переговоров в Мадриде.

«По итогам этой встречи наши министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум, подтверждающий, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Конкретные шаги по нашему вступлению в НАТО будут согласованы союзниками по НАТО в течение следующих двух дней», — сказано в заявлении администрации финского лидера.

18 мая Швеция и Финляндия совместно подали заявку на вступление в НАТО. Однако начало переговоров по расширение альянса заблокировала Турция. Это произошло, в частности, из-за разногласий Турции, Швеции и Финляндии по вопросу террористической деятельности рабочей партией Курдистана. После этого Анкара заговорила о выходе из НАТО. Сообщалось, что в Турции не видят ни одного преимущества нахождения в составе Североатлантического альянса. Однако 27 июня стало известно, что перед встречей в верхах военно-политического блока в Мадриде будут проведены переговоры Турции, Финляндии и Швеции.

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Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте. Стороны подписали совместный меморандум по итогам переговоров в Мадриде. «По итогам этой встречи наши министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум, подтверждающий, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Конкретные шаги по нашему вступлению в НАТО будут согласованы союзниками по НАТО в течение следующих двух дней», — сказано в заявлении администрации финского лидера. 18 мая Швеция и Финляндия совместно подали заявку на вступление в НАТО. Однако начало переговоров по расширение альянса заблокировала Турция. Это произошло, в частности, из-за разногласий Турции, Швеции и Финляндии по вопросу террористической деятельности рабочей партией Курдистана. После этого Анкара заговорила о выходе из НАТО. Сообщалось, что в Турции не видят ни одного преимущества нахождения в составе Североатлантического альянса. Однако 27 июня стало известно, что перед встречей в верхах военно-политического блока в Мадриде будут проведены переговоры Турции, Финляндии и Швеции.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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