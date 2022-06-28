В Совфеде отреагировали на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

29 июня 2022 в 01:45 Размер текста - 17 +

Климов: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не улучшит отношения стран с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО В Совфеде прокомментировали возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО. О том, что участие двух стран в альянсе на России особо никак не отразится, рассказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. «Россия настолько мощная военно-политическая держава, что все эти государства в глобально-стратегическом смысле значения не имеют», — сказал сенатор, передает РИА «Новости». Андрей Климов отметил, что вступление двух стран в альянс никак «не улучшит» их отношения с Москвой. К тому же он уверен, что если раньше государства получали определенную выгоду от своего нейтралитета, с увеличением военной инфраструктуры на своей территории они себе же сделают хуже. Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов предупредил Швецию и Финляндию о том, что Москва не допустит «шалостей» на территории Балтики. Он сказал, что двух государствам необходимо понять это с первого же дня вступления в НАТО. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Совфеде прокомментировали возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО. О том, что участие двух стран в альянсе на России особо никак не отразится, рассказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. «Россия настолько мощная военно-политическая держава, что все эти государства в глобально-стратегическом смысле значения не имеют», — сказал сенатор, передает РИА «Новости». Андрей Климов отметил, что вступление двух стран в альянс никак «не улучшит» их отношения с Москвой. К тому же он уверен, что если раньше государства получали определенную выгоду от своего нейтралитета, с увеличением военной инфраструктуры на своей территории они себе же сделают хуже. Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов предупредил Швецию и Финляндию о том, что Москва не допустит «шалостей» на территории Балтики. Он сказал, что двух государствам необходимо понять это с первого же дня вступления в НАТО.