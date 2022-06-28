28 июня 2022

В Совфеде отреагировали на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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Интервью с Андреем Климовым. Москва, климов андрей
Климов: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не улучшит отношения стран с Россией Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

В Совфеде прокомментировали возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО. О том, что участие двух стран в альянсе на России особо никак не отразится, рассказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Россия настолько мощная военно-политическая держава, что все эти государства в глобально-стратегическом смысле значения не имеют», — сказал сенатор, передает РИА «Новости». Андрей Климов отметил, что вступление двух стран в альянс никак «не улучшит» их отношения с Москвой. К тому же он уверен, что если раньше государства получали определенную выгоду от своего нейтралитета, с увеличением военной инфраструктуры на своей территории они себе же сделают хуже.

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов предупредил Швецию и Финляндию о том, что Москва не допустит «шалостей» на территории Балтики. Он сказал, что двух государствам необходимо понять это с первого же дня вступления в НАТО.

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В Совфеде прокомментировали возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО. О том, что участие двух стран в альянсе на России особо никак не отразится, рассказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. «Россия настолько мощная военно-политическая держава, что все эти государства в глобально-стратегическом смысле значения не имеют», — сказал сенатор, передает РИА «Новости». Андрей Климов отметил, что вступление двух стран в альянс никак «не улучшит» их отношения с Москвой. К тому же он уверен, что если раньше государства получали определенную выгоду от своего нейтралитета, с увеличением военной инфраструктуры на своей территории они себе же сделают хуже. Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов предупредил Швецию и Финляндию о том, что Москва не допустит «шалостей» на территории Балтики. Он сказал, что двух государствам необходимо понять это с первого же дня вступления в НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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