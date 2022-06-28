ХМАО вошел в мусорный антитоп

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) вошел антитоп по выработке мусора на каждого городского жителя. Информацию об этом передает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
«Меньше всего мусора в пересчете на каждого городского жителя образуется в Тыве — 198,5 кг. Второе место с конца занял Ханты-Мансийский автономный округ- 230,9 кг», — уточняется на сайте консалтингового агентства.
Топ-5 по абсолютной массе ТКО выглядит следующим образом: Москвы (5,2 млн тонн) и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. Больше всего сгенерировали мусора на человека жители Камчатского края и Сахалинской области- 893 и 876 кг на человека в год соответственно.
Ранее URA.RU сообщало, что представитель центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина потребовала чиновников из ХМАО устроить внеплановые проверки управляющих компаний во всем регионе. «Они страх у вас потеряли, они борзые, они даже ни разу не вышли мусор убрать», — возмутилась Светлана Калинина.
Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) вошел антитоп по выработке мусора на каждого городского жителя. Информацию об этом передает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «Меньше всего мусора в пересчете на каждого городского жителя образуется в Тыве — 198,5 кг. Второе место с конца занял Ханты-Мансийский автономный округ- 230,9 кг», — уточняется на сайте консалтингового агентства. Топ-5 по абсолютной массе ТКО выглядит следующим образом: Москвы (5,2 млн тонн) и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. Больше всего сгенерировали мусора на человека жители Камчатского края и Сахалинской области- 893 и 876 кг на человека в год соответственно. Ранее URA.RU сообщало, что представитель центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина потребовала чиновников из ХМАО устроить внеплановые проверки управляющих компаний во всем регионе. «Они страх у вас потеряли, они борзые, они даже ни разу не вышли мусор убрать», — возмутилась Светлана Калинина.