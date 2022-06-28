28 июня 2022
27 июня 2022

ХМАО вошел в мусорный антитоп

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос здания на Азина - Мамина-Сибиряка. Екатеринбург , строительный мусор, развалины, груда мусора
Жители Югры генерируют всего 230 килограмм мусора в год на человека. Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) вошел антитоп по выработке мусора на каждого городского жителя. Информацию об этом передает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Меньше всего мусора в пересчете на каждого городского жителя образуется в Тыве — 198,5 кг. Второе место с конца занял Ханты-Мансийский автономный округ- 230,9 кг», — уточняется на сайте консалтингового агентства.

Топ-5 по абсолютной массе ТКО выглядит следующим образом: Москвы (5,2 млн тонн) и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. Больше всего сгенерировали мусора на человека жители Камчатского края и Сахалинской области- 893 и 876 кг на человека в год соответственно.

Ранее URA.RU сообщало, что представитель центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина потребовала чиновников из ХМАО устроить внеплановые проверки управляющих компаний во всем регионе. «Они страх у вас потеряли, они борзые, они даже ни разу не вышли мусор убрать», — возмутилась Светлана Калинина.

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Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) вошел антитоп по выработке мусора на каждого городского жителя. Информацию об этом передает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «Меньше всего мусора в пересчете на каждого городского жителя образуется в Тыве — 198,5 кг. Второе место с конца занял Ханты-Мансийский автономный округ- 230,9 кг», — уточняется на сайте консалтингового агентства. Топ-5 по абсолютной массе ТКО выглядит следующим образом: Москвы (5,2 млн тонн) и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. Больше всего сгенерировали мусора на человека жители Камчатского края и Сахалинской области- 893 и 876 кг на человека в год соответственно. Ранее URA.RU сообщало, что представитель центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина потребовала чиновников из ХМАО устроить внеплановые проверки управляющих компаний во всем регионе. «Они страх у вас потеряли, они борзые, они даже ни разу не вышли мусор убрать», — возмутилась Светлана Калинина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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