Генсек НАТО предупредил Путина о «сигнале» со стороны альянса

29 июня 2022 в 02:10 Размер текста - 17 +

Генсек альянса указал, что двери организации останутся открытыми для новых стран Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Возможное скорое вступление Швеции и Финляндии в НАТО служит сигналом для президента РФ Владимира Путина, так как дверь в альянс для новых стран останется открыта. Об этом предупредил генсек организации Йенс Столтенберг. «Это сигнал президенту Путину, что дверь НАТО останется открыта для новых стран. Это противоположно тому, чего он добивался, предлагая в январе соглашение о европейской безопасности. Он хотел меньше НАТО [у российских границ], но теперь получит больше НАТО», — сказал Столтенберг на пресс-конференции после саммита НАТО в Мадриде, передает ТАСС. Швеция и Финляндия официально решили вступить в НАТО после начала спецоперации РФ на Украине. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов говорил о том, что участие двух стран в альянсе на России особо никак не отразится. По его словам, «Россия настолько мощная военно-политическая держава, что все эти государства в глобально-стратегическом смысле значения не имеют». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Возможное скорое вступление Швеции и Финляндии в НАТО служит сигналом для президента РФ Владимира Путина, так как дверь в альянс для новых стран останется открыта. Об этом предупредил генсек организации Йенс Столтенберг. «Это сигнал президенту Путину, что дверь НАТО останется открыта для новых стран. Это противоположно тому, чего он добивался, предлагая в январе соглашение о европейской безопасности. Он хотел меньше НАТО [у российских границ], но теперь получит больше НАТО», — сказал Столтенберг на пресс-конференции после саммита НАТО в Мадриде, передает ТАСС. Швеция и Финляндия официально решили вступить в НАТО после начала спецоперации РФ на Украине. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов говорил о том, что участие двух стран в альянсе на России особо никак не отразится. По его словам, «Россия настолько мощная военно-политическая держава, что все эти государства в глобально-стратегическом смысле значения не имеют».