СК подключился к делу об издевательствах в свердловском детдоме

29 июня 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

Прокуратора направила дело об издевательстве в свердловском детдоме в следственный комитет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прокуратура Каменска-Уральского выявила многочисленные нарушения в работе Красногорского коррекционного детского дома и направила материалы дела в свердловский следственный комитет, после информации об издевательствах над детьми. Об этом сообщил юрист Сергей Барсуков, который направил обращения в правоохранительные органы, на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Правоохранительными органами материалы проверки для ее дальнейшего продолжения и принятия процессуального решения направлены в Следственный комитет», — заявил Барсуков. Кроме этого, юрист сообщал, что направлял обращения в полицию и в органы опеки. К Барсукову обратилась одна из сотрудниц детского дома с просьбой придать огласке историю об издевательствах в детдоме. Девушка рассказала, что детей лишают еды. После появления информации об издевательствах в Красногорском коррекционном детском доме, на сотрудницу оказывается давлении. Ранее URA.RU сообщало о начале проверок в детдоме в Каменске-Уральском. Юрист Сергей Барсуков считает, что подобные историю могут быть и в других детских домах. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Прокуратура Каменска-Уральского выявила многочисленные нарушения в работе Красногорского коррекционного детского дома и направила материалы дела в свердловский следственный комитет, после информации об издевательствах над детьми. Об этом сообщил юрист Сергей Барсуков, который направил обращения в правоохранительные органы, на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Правоохранительными органами материалы проверки для ее дальнейшего продолжения и принятия процессуального решения направлены в Следственный комитет», — заявил Барсуков. Кроме этого, юрист сообщал, что направлял обращения в полицию и в органы опеки. К Барсукову обратилась одна из сотрудниц детского дома с просьбой придать огласке историю об издевательствах в детдоме. Девушка рассказала, что детей лишают еды. После появления информации об издевательствах в Красногорском коррекционном детском доме, на сотрудницу оказывается давлении. Ранее URA.RU сообщало о начале проверок в детдоме в Каменске-Уральском. Юрист Сергей Барсуков считает, что подобные историю могут быть и в других детских домах.