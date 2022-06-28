Российских пенсионеров ждут важные изменения с 1 июля

29 июня 2022 в 08:17 Размер текста - 17 +

Если пенсия была незаконно переведена из одного негосударственного фонда в другой, людям вернут изъятые проценты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU У россиян появится возможность вернуть проценты от пенсионных накоплений, если эти деньги потеряны по вине недобросовестных страховщиков. Соответствующий закон вступает в силу 1 июля. Об этом пишет «Парламентская газета». У граждан есть право перевести свои пенсионные накопления из одного пенсионного фонда в другой, но только не чаще одного раза в пять лет, иначе будут потеряны проценты. Зачастую бывает так, что недобросовестные страховые агенты не предупреждают получателей пенсии о таких последствиях, в связи с чем проценты переходят в резерв предыдущего страховщика. Но теперь в связи с новым законом от 1 июля, если пенсионные накопления были незаконно переведены из одного негосударственного фонда в другой, людям вернут изъятые проценты. Помимо прочего, если граждане хотят получить пенсионные накопления в виде единовременной выплаты, они могут это сделать через портал «Госуслуги». Такая же возможность появится у инвалидов, имеющих транспортные средства. Ранее экономист обозначила, кому полагается надбавка к пенсии в 25%. В таком размере надбавка к пенсии положена россиянам, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве по некому списку профессий, в котором есть более 500 позиций. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

У россиян появится возможность вернуть проценты от пенсионных накоплений, если эти деньги потеряны по вине недобросовестных страховщиков. Соответствующий закон вступает в силу 1 июля. Об этом пишет «Парламентская газета». У граждан есть право перевести свои пенсионные накопления из одного пенсионного фонда в другой, но только не чаще одного раза в пять лет, иначе будут потеряны проценты. Зачастую бывает так, что недобросовестные страховые агенты не предупреждают получателей пенсии о таких последствиях, в связи с чем проценты переходят в резерв предыдущего страховщика. Но теперь в связи с новым законом от 1 июля, если пенсионные накопления были незаконно переведены из одного негосударственного фонда в другой, людям вернут изъятые проценты. Помимо прочего, если граждане хотят получить пенсионные накопления в виде единовременной выплаты, они могут это сделать через портал «Госуслуги». Такая же возможность появится у инвалидов, имеющих транспортные средства. Ранее экономист обозначила, кому полагается надбавка к пенсии в 25%. В таком размере надбавка к пенсии положена россиянам, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве по некому списку профессий, в котором есть более 500 позиций.