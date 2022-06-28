Экономист обозначила, кому полагается надбавка к пенсии в 25%

29 июня 2022 в 03:56 Размер текста - 17 +

Эксперт Иванова-Швец напомнила, кому из пенсионеров полагается надбавка в 25% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Некоторым категориям пенсионеров полагается надбавка к пенсии в размере 25%. Об этом рассказала к.э.н, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. В таком размере надбавка к пенсии положена россиянам, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве по некому списку профессий, в котором есть более 500 позиций. «Если до 2021 года такую доплату могли получить только те граждане, которые и на пенсии продолжают проживать в сельской местности, то после вступления в силу закона 153-ФЗ от 26.05.2021 года такая надбавка сохраняется за всеми, независимо от нынешнего места проживания», — объяснила экономист в разговоре с «Прайм». Также надбавку должны давать федеральным пенсионерам-ветеранам и участникам войны, ветеранам боевых действий, инвалидам, подвергшимся воздействию радиации, героям СССР и России, героям труда. Кроме того, в обязательном порядке дополнительные средства получают пенсионеры-инвалиды. Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В.Плеханова Наталья Свечникова доложила, что у части граждан России сохранилось право на досрочный выход на пенсию, несмотря на повышение пенсионного возраста. К таким категориям относятся, например, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах, подземные работы, работа в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, работа в текстильной промышленности с повышенной интенсивностью и тяжестью и многие другие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Некоторым категориям пенсионеров полагается надбавка к пенсии в размере 25%. Об этом рассказала к.э.н, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. В таком размере надбавка к пенсии положена россиянам, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве по некому списку профессий, в котором есть более 500 позиций. «Если до 2021 года такую доплату могли получить только те граждане, которые и на пенсии продолжают проживать в сельской местности, то после вступления в силу закона 153-ФЗ от 26.05.2021 года такая надбавка сохраняется за всеми, независимо от нынешнего места проживания», — объяснила экономист в разговоре с «Прайм». Также надбавку должны давать федеральным пенсионерам-ветеранам и участникам войны, ветеранам боевых действий, инвалидам, подвергшимся воздействию радиации, героям СССР и России, героям труда. Кроме того, в обязательном порядке дополнительные средства получают пенсионеры-инвалиды. Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В.Плеханова Наталья Свечникова доложила, что у части граждан России сохранилось право на досрочный выход на пенсию, несмотря на повышение пенсионного возраста. К таким категориям относятся, например, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах, подземные работы, работа в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, работа в текстильной промышленности с повышенной интенсивностью и тяжестью и многие другие.