Уроженец Украины идет на курганские выборы

На сентябрьские выборы в Шадринске выдвинулся первый кандидат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области директор Зауральского колледжа физической культуры и здоровья Сергей Аксенов выдвинулся на довыборы в Шадринскую городскую думу. Информация опубликована в ГАС «Выборы». Указано, что кандидат родился на Украине.

«Статус участника выборов — выдвинутый кандидат Сергей Аксенов. Основное место работы — Зауральский колледж физической культуры и здоровья. Занимаемая должность — директор», — указано в карточке кандидата. Он выдвинут местным отделением партии «Единая Россия» по 18-му округу.

По данным ГАС «Выборы», Аксенов родился в 1973 году в Запорожье (Украина). В 2008 году окончил Шадринский государственный педагогический институт (сейчас педагогический университет). Довыборы в шадринскую гордуму пройдут 11 сентября.

Ранее URA.RU сообщало, что Аксенов одержал победу во внутрипартийном голосовании по округу №18. По избирательному округу №11 Шадринска праймериз выиграл заместитель директора по персоналу и общим вопросам Шадринского автоагрегатного завода Георгий Поляков. В 2021 году в Шадринской городской думе появилось два вакантных места. Депутат по 18-му округу Валерий Мурзин был лишен мандата из-за неточностей в декларации о доходах. Он не указал, что пользуется домом своих родителей. Это решение Мурзин пытался обжаловать в суде. Экс-депутат по 11-му округу гордумы Татьяна Глоткина ушла из жизни 3 октября 2021 года.