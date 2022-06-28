Мошеннице из Челябинска добавили срок за покушение на соперницу

Сожительнице бывшего мужа обсужденной по ее заказу должны были плеснуть кислотой в лицо Фото: Илья Московец © URA.RU

Калининский районный суд Челябинска огласил приговор в отношении ранее осужденной за мошенничество в составе организованной группы лиц 49-летней Светланы Сметаниной. Она признана виновной в том, что пыталась организовать преступление против сожительницы бывшего мужа, обезобразив ей лицо. Информацию об этом URA.RU подтвердила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«С мая по октябрь 2020 года у женщины на почве ревности возникла неприязнь к сожительнице бывшего мужа, в связи с чем она решила причинить тяжкий вред ее здоровью. Женщина нашла человека, который согласился за 130 тысяч рублей плеснуть в лицо жертве смесь азотной и соляной кислот („Царская водка“), которую она дала ему, а также сообщила о месте жительства и времени выхода из дома потерпевшей», — рассказала Наталья Мамаева.

Однако преступный умысел не был доведен до конца, так как исполнитель сообщил обо всем в полицию и фактически под контролем силовиков инсценировал совершение преступления. За преступление женщина получила четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее она была осуждена за мошенничество с выморочными квартирами в составе организованной группы к 5 годам 6 месяцам колонии. На момент вынесения приговора за приготовление к преступлению против соперницы уже отбывала срок. По совокупности приговор ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с нее взыскано 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда потерпевшей.

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