28 июня 2022

Грант от Путина пермский артист потратит на обучение коллег

© Служба новостей «URA.RU»
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Детские секции в ДК
Благодаря президентскому гранту пермские хореографы получат новые знания Фото:

Президентский грант Алексей Расторгуев, солист и хореограф пермского театра «Балет Евгения Панфилова», потратит на образовательный проект для хореографов и танцевальных коллективов. Обучение для них станет бесплатным, сообщили в краевом правительстве.

«Новый образовательный проект артиста театра „Балет Евгения Панфилова“ Алексея Расторгуева выиграл президентский грант на реализацию. Участие в нем для коллективов и хореографов будет бесплатным. Главной идеей станет популяризация лучших образцов российской современной хореографии с применением авторской методики Расторгуева, основанной на опыте работы с российскими балетмейстерами, хореографами международного класса», — сообщается на сайте кабмина.

Преподавателями курса станут ведущие солисты и хореографы театра «Балет Евгения Панфилова». Ученики в итоге создадут собственные хореографические миниатюры, которые представят на одной сцене с солистами театра.

Ранее URA.RU рассказывало, что Алексей Расторгуев получил президентский грант «для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства». Пермский артист — персональный номинант национальной театральной Премии «Золотая Маска», лауреат международных и всероссийских конкурсов.

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Президентский грант Алексей Расторгуев, солист и хореограф пермского театра «Балет Евгения Панфилова», потратит на образовательный проект для хореографов и танцевальных коллективов. Обучение для них станет бесплатным, сообщили в краевом правительстве. «Новый образовательный проект артиста театра „Балет Евгения Панфилова“ Алексея Расторгуева выиграл президентский грант на реализацию. Участие в нем для коллективов и хореографов будет бесплатным. Главной идеей станет популяризация лучших образцов российской современной хореографии с применением авторской методики Расторгуева, основанной на опыте работы с российскими балетмейстерами, хореографами международного класса», — сообщается на сайте кабмина. Преподавателями курса станут ведущие солисты и хореографы театра «Балет Евгения Панфилова». Ученики в итоге создадут собственные хореографические миниатюры, которые представят на одной сцене с солистами театра. Ранее URA.RU рассказывало, что Алексей Расторгуев получил президентский грант «для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства». Пермский артист — персональный номинант национальной театральной Премии «Золотая Маска», лауреат международных и всероссийских конкурсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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