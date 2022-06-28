В курганском округе выбрали нового мэра

29 июня 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

В Шадринском округе избрали нового главу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринском округе Курганской области избрали нового главу. Им стал действующий руководитель муниципалитета Сергей Копылов. Выборы состоялись 29 июня. Итоги опубликованы в официальной группе администрации округа в социальной сети «ВКонтакте». «Избран глава Шадринского муниципального округа. По решению думы им стал Сергей Копылов. В должность он вступит сегодня», — говорится в сообщении. За Копылова проголосовали 15 депутатов. Второй кандидат — специалист управления образования Артем Беседин — получил один голос. Ранее URA.RU сообщало, что изначально на конкурс по отбору кандидатур на должность главы заявки подали три претендента. Шадринский район был преобразован в округ в декабре прошлого года. 24 апреля состоялись выборы депутатов Шадринской окружной думы. Копылов руководит муниципалитетом с мая 2020 года. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Шадринском округе Курганской области избрали нового главу. Им стал действующий руководитель муниципалитета Сергей Копылов. Выборы состоялись 29 июня. Итоги опубликованы в официальной группе администрации округа в социальной сети «ВКонтакте». «Избран глава Шадринского муниципального округа. По решению думы им стал Сергей Копылов. В должность он вступит сегодня», — говорится в сообщении. За Копылова проголосовали 15 депутатов. Второй кандидат — специалист управления образования Артем Беседин — получил один голос. Ранее URA.RU сообщало, что изначально на конкурс по отбору кандидатур на должность главы заявки подали три претендента. Шадринский район был преобразован в округ в декабре прошлого года. 24 апреля состоялись выборы депутатов Шадринской окружной думы. Копылов руководит муниципалитетом с мая 2020 года.