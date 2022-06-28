28 июня 2022

В курганском округе выбрали нового мэра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по экономической политике. Курган, депутат, чиновник, отставка, портфель, заседание думы
В Шадринском округе избрали нового главу Фото:

В Шадринском округе Курганской области избрали нового главу. Им стал действующий руководитель муниципалитета Сергей Копылов. Выборы состоялись 29 июня. Итоги опубликованы в официальной группе администрации округа в социальной сети «ВКонтакте».

«Избран глава Шадринского муниципального округа. По решению думы им стал Сергей Копылов. В должность он вступит сегодня», — говорится в сообщении. За Копылова проголосовали 15 депутатов. Второй кандидат — специалист управления образования Артем Беседин — получил один голос.

Ранее URA.RU сообщало, что изначально на конкурс по отбору кандидатур на должность главы заявки подали три претендента. Шадринский район был преобразован в округ в декабре прошлого года. 24 апреля состоялись выборы депутатов Шадринской окружной думы. Копылов руководит муниципалитетом с мая 2020 года.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

В Шадринском округе Курганской области избрали нового главу. Им стал действующий руководитель муниципалитета Сергей Копылов. Выборы состоялись 29 июня. Итоги опубликованы в официальной группе администрации округа в социальной сети «ВКонтакте». «Избран глава Шадринского муниципального округа. По решению думы им стал Сергей Копылов. В должность он вступит сегодня», — говорится в сообщении. За Копылова проголосовали 15 депутатов. Второй кандидат — специалист управления образования Артем Беседин — получил один голос. Ранее URA.RU сообщало, что изначально на конкурс по отбору кандидатур на должность главы заявки подали три претендента. Шадринский район был преобразован в округ в декабре прошлого года. 24 апреля состоялись выборы депутатов Шадринской окружной думы. Копылов руководит муниципалитетом с мая 2020 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...