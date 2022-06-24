Куйвашев устроил в Екатеринбурге прогон своего предвыборного шоу

Оценили тысячи свердловчан. Следующий этап — приезд двух президентов

25 июня 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев, по впечатлениям окружающих, больше наблюдал на екатеринбургском Сабантуе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев не стал использовать празднование Сабантуя в Екатеринбурге как часть своей предвыборной кампании. Прошедшее 25 июня гуляние стало для главы региона своеобразной репетицией перед более масштабным торжеством — общеобластным Сабантуем, который намечен на 3 июля, обсуждают собеседники URA.RU во власти. А в этот раз Куйвашев предпочел находиться, скорее, в роли наблюдателя, подметил корреспондент URA.RU. Сабантуй — татаро-башкирский праздник, день окончания полевых работ — отметили в Свердловской области впервые с начала пандемии. Екатеринбургские гуляния первый раз за много лет сменили главную площадку: вместо привычного ЦПКиО гостей собрали в Преображенском парке Академического района. Выбор места имел особый подтекст — недавно Преображенский выиграл всероссийское голосование за объекты благоустройства, и городские власти своим визитом подчеркнули его исключительный статус. Главный для Евгения Куйвашева Сабантуй еще впереди, говорят в его окружении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предполагалось, что торжество в Екатеринбурге станет предвыборным бенефисом Куйвашева, у которого осталось меньше трех месяцев до сентябрьского голосования. Команда губернатора, по данным URA.RU, усиленно занимается повышением рейтинга кандидата и старается вовлечь его в максимальное количество активностей. Сабантуй традиционно считался образцовым пиар-мероприятием. Например, в 2017 году, накануне предыдущих выборов, Куйвашев привозил на Урал главу Татарстана Рустама Минниханова, а тот прямо на Сабантуе призывал свердловских татар поддержать губернатора. Однако в этот раз агитации за Куйвашева не случилось. Оставаясь на празднике самым статусным лицом, губернатор уступил роль фронтмена фактическому хозяину площадки — мэру Екатеринбурга Алексею Орлову. Новость по теме Сабантуй в Екатеринбурге превратят в предвыборное шоу Куйвашева Орлов и сам всячески подтверждал свое положение. Он прибыл в Преображенский одним из первых, еще за час до старта торжества. Он же лично встречал именитых гостей вместе с другим устроителем праздника, заместителем губернатора Азатом Салиховым. Из всех VIP-свердловчан только Орлов от начала и до конца мероприятий носил на голове праздничную тюбетейку — с вышитым орнаментом в виде панорамы Екатеринбурга и логотипом предстоящего 300-летия города. Похожую, но не настолько нарядную мэр вручил и Куйвашеву, прибывшему с небольшим опозданием. «А почему у главы города [тюбетейка] лучше?» — развеселил толпу Салихов. Самыми статусными гостями Екатеринбурга в этот день стали заместитель главы правительства Башкирии Ирек Сагитов, депутат госсовета Татарстана Азат Хамаев и глава Мензелинского района республики Айдар Салахов. Сопровождая их в Преображенском парке, Куйвашев был предельно вежлив, общителен и участлив. Но, по замечаниям других членов делегации, направлять группу от шатра к шатру доверил все же Орлову и Салихову. Выступление губернатора со сцены, вопреки ожиданиям, тоже не несло политических тезисов и не было похоже на речь кандидата. «Мы на Урале всегда ценим и соблюдаем традиции, которые создавались нашими предками. А праздник Сабантуй всегда ассоциировался с окончанием посевной. Конечно же, хочу пожелать, чтобы наша уральская природа давала тепло и влагу, чтобы урожай был богатым», — кратко приветствовал многолюдную толпу Куйвашев. Алексей Орлов не снимал свою эксклюзивную тюбетейку ни на минуту — даже отвлекаясь на рабочие вопросы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Значительно дольше обращался к празднующим Орлов. «В наше непростое время мы делаем все, чтобы сохранить мир и согласие, чтобы сохранить добрососедские отношения, народные традиции. Ведь традиции — это основа каждого народа. Это тот культурный код, который позволяет бережно относиться к прошлому, уверенно чувствовать себя в настоящем и делать хорошие, правильные шаги в будущее», — декламировал мэр, назвав Сабантуй «праздником друзей и близких» и поблагодарив всех причастных за проведение торжества. Главным шоу дня стали лошадиные скачки — традиционное для Татарстана и Башкирии развлечение. В частности, именно невозможностью устроить забег в ЦПКиО объяснялся выбор в пользу Преображенского. Не обошли стороной зрелище и VIP-участники, пришедшие понаблюдать за главной гонкой (некоторые даже заключили пари). Ее победителем в тяжелейшей борьбе стали рыжий жеребец Айвазовский и жокей Ильгиз Саитгалиев. Многие ждали, что кубок и главный приз — ключи от Lada Granta — чемпиону вручит губернатор. Но даже эта роль тоже досталась Орлову. В команде Куйвашева признают, что главным для шефа остается все же общеобластной Сабантуй. «Было разделение, что губернатору — областной праздник, главе — городской», — подтверждает догадки член свердловской команды. Ближайшие коллеги Куйвашева делятся амбициозным прогнозом, что Сабантуй, который пройдет 3 июля в Сысерти, будет сравним по масштабу с гуляниями 2017 года: с угощениями, конкурсами, народными песнями и плясками. В кулуарах даже не исключают, что в этот раз в Свердловскую область удастся пригласить сразу обоих лидеров республик — президента Татарстана Рустама Минниханова и главу Башкирии Радия Хабирова. «По крайней мере, надеемся, что Москва их очень об этом попросит», — рассуждают чиновники. Гости праздника признали, что и Орлову, и Куйвашеву традиционные тюбетейки к лицу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Алексей Орлов (справа) успел тесно познакомиться с башкирским вице-премьером Иреком Сагитовым (слева),… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU …а Евгения Куйвашева угостил национальной кухней глава Мензелинского района Татарстана Айдар Салахов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Коллективы народных песен и танцев развлекали публику весь день,… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU …но гвоздем праздника, вне всякого сомнения, был чак-чак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вместе с многочисленными чиновниками и депутатами на праздник пришел и политтехнолог Ринат Хазеев (в желтом поло) — редкий гость публичных мероприятий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Традиционные для Сабантуя скачки стали украшением праздника в Академическом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Перед забегом политики сделали ставки, какая лошадь придет первой. Интуиция не подвела вице-губернатора Олега Чемезова, позднее ликовавшего с семьей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ключи от новенькой Lada Granta из рук мэра Орлова достались Ильгизу Саитгалиеву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев не стал использовать празднование Сабантуя в Екатеринбурге как часть своей предвыборной кампании. Прошедшее 25 июня гуляние стало для главы региона своеобразной репетицией перед более масштабным торжеством — общеобластным Сабантуем, который намечен на 3 июля, обсуждают собеседники URA.RU во власти. А в этот раз Куйвашев предпочел находиться, скорее, в роли наблюдателя, подметил корреспондент URA.RU. Сабантуй — татаро-башкирский праздник, день окончания полевых работ — отметили в Свердловской области впервые с начала пандемии. Екатеринбургские гуляния первый раз за много лет сменили главную площадку: вместо привычного ЦПКиО гостей собрали в Преображенском парке Академического района. Выбор места имел особый подтекст — недавно Преображенский выиграл всероссийское голосование за объекты благоустройства, и городские власти своим визитом подчеркнули его исключительный статус. Предполагалось, что торжество в Екатеринбурге станет предвыборным бенефисом Куйвашева, у которого осталось меньше трех месяцев до сентябрьского голосования. Команда губернатора, по данным URA.RU, усиленно занимается повышением рейтинга кандидата и старается вовлечь его в максимальное количество активностей. Сабантуй традиционно считался образцовым пиар-мероприятием. Например, в 2017 году, накануне предыдущих выборов, Куйвашев привозил на Урал главу Татарстана Рустама Минниханова, а тот прямо на Сабантуе призывал свердловских татар поддержать губернатора. Однако в этот раз агитации за Куйвашева не случилось. Оставаясь на празднике самым статусным лицом, губернатор уступил роль фронтмена фактическому хозяину площадки — мэру Екатеринбурга Алексею Орлову. Орлов и сам всячески подтверждал свое положение. Он прибыл в Преображенский одним из первых, еще за час до старта торжества. Он же лично встречал именитых гостей вместе с другим устроителем праздника, заместителем губернатора Азатом Салиховым. Из всех VIP-свердловчан только Орлов от начала и до конца мероприятий носил на голове праздничную тюбетейку — с вышитым орнаментом в виде панорамы Екатеринбурга и логотипом предстоящего 300-летия города. Похожую, но не настолько нарядную мэр вручил и Куйвашеву, прибывшему с небольшим опозданием. «А почему у главы города [тюбетейка] лучше?» — развеселил толпу Салихов. Самыми статусными гостями Екатеринбурга в этот день стали заместитель главы правительства Башкирии Ирек Сагитов, депутат госсовета Татарстана Азат Хамаев и глава Мензелинского района республики Айдар Салахов. Сопровождая их в Преображенском парке, Куйвашев был предельно вежлив, общителен и участлив. Но, по замечаниям других членов делегации, направлять группу от шатра к шатру доверил все же Орлову и Салихову. Выступление губернатора со сцены, вопреки ожиданиям, тоже не несло политических тезисов и не было похоже на речь кандидата. «Мы на Урале всегда ценим и соблюдаем традиции, которые создавались нашими предками. А праздник Сабантуй всегда ассоциировался с окончанием посевной. Конечно же, хочу пожелать, чтобы наша уральская природа давала тепло и влагу, чтобы урожай был богатым», — кратко приветствовал многолюдную толпу Куйвашев. Значительно дольше обращался к празднующим Орлов. «В наше непростое время мы делаем все, чтобы сохранить мир и согласие, чтобы сохранить добрососедские отношения, народные традиции. Ведь традиции — это основа каждого народа. Это тот культурный код, который позволяет бережно относиться к прошлому, уверенно чувствовать себя в настоящем и делать хорошие, правильные шаги в будущее», — декламировал мэр, назвав Сабантуй «праздником друзей и близких» и поблагодарив всех причастных за проведение торжества. Главным шоу дня стали лошадиные скачки — традиционное для Татарстана и Башкирии развлечение. В частности, именно невозможностью устроить забег в ЦПКиО объяснялся выбор в пользу Преображенского. Не обошли стороной зрелище и VIP-участники, пришедшие понаблюдать за главной гонкой (некоторые даже заключили пари). Ее победителем в тяжелейшей борьбе стали рыжий жеребец Айвазовский и жокей Ильгиз Саитгалиев. Многие ждали, что кубок и главный приз — ключи от Lada Granta — чемпиону вручит губернатор. Но даже эта роль тоже досталась Орлову. В команде Куйвашева признают, что главным для шефа остается все же общеобластной Сабантуй. «Было разделение, что губернатору — областной праздник, главе — городской», — подтверждает догадки член свердловской команды. Ближайшие коллеги Куйвашева делятся амбициозным прогнозом, что Сабантуй, который пройдет 3 июля в Сысерти, будет сравним по масштабу с гуляниями 2017 года: с угощениями, конкурсами, народными песнями и плясками. В кулуарах даже не исключают, что в этот раз в Свердловскую область удастся пригласить сразу обоих лидеров республик — президента Татарстана Рустама Минниханова и главу Башкирии Радия Хабирова. «По крайней мере, надеемся, что Москва их очень об этом попросит», — рассуждают чиновники.