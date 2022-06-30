Хакеры парализовали работу крупной больницы Екатеринбурга

Неизвестный компьютерный вирус нарушил работу екатеринбургской больницы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Система центральной городской больницы № 7 Екатеринбурга была нарушена неизвестным компьютерным вирусом, из-за которого вакцинацию пациентов от клещевого энцефалита переносят на несколько дней вперед. Причиной сбоя могла стать хакерская атака. Об этом URA.RU сообщили источники в больнице.

«Сегодня врач из 7 больницы должен был провести вакцинацию от клещевого энцефалита, однако он не пришел. Предложили перенести на неделю вперед, но я пошел в отделение больницы №7 по адресу Ленина 53. Сотрудник той поликлиники сказал, что неделю назад неизвестный компьютерный вирус всю систему сломал в больнице, до сих пор восстанавливают, ничего не работает», — рассказал URA.RU читатель.

При этом в поликлинике наблюдаются длинные очереди из пациентов. «Видел какого-то молодого человека, был похож на системного администратора, к нему ходил врач и что-то говорил про флешку. Возможно это был внештатный сотрудник из органов», — отметил читатель.

Сотрудник больницы в разговоре с URA.RU заявил, что работа учреждения была нарушена еще неделю назад. «До конца не понятно, в чем причина появившихся нарушений. Может быть дело в хакерской атаке или зараженном файле», — сказал он.

Ранее URA.RU сообщало, что центральная городская больница №2 в Екатеринбурге подверглась хакерской атаке. Из-за действий злоумышленников пострадал отдел бухгалтерии, спустя время работа учреждения была восстановлена. В ходе атаки оказался фактически парализован отдел бухгалтерии ЦГБ.

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