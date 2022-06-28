Из расписания пермского аэропорта исчезло несколько рейсов

С сайта пермского аэропорта Большое Савино исчезли сразу несколько рейсов. Из расписания полетов пропали маршруты «Пермь — Махачкала», «Пермь — Самара» и «Пермь — Ош (Киргизия)».
В пресс-службе аэропорта сообщили, что рейсы отменены по решению самих авиакомпаний. Полеты из Перми в Махачкалу должна была выполнять «ИрАэро», а в Ош — Nordwind Airlines. В компании направлены запросы.
Ранее рейсы из Перми в Махачкалу, а также в некоторые другие города России выполняла авиакомпания Red Wings, однако позже она начала отменять полетные программы из-за нехватки самолетов. Недавно появилась информация, что перелеты в столицу Дагестана должна была выполнять «ИрАэро». Также в мае Nordwind Airlines заявляла о запуске рейсов из Перми в столицу Таджикистана — Тушанбе. Однако, полетная программа так и не началась.
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