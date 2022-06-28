28 июня 2022

Из расписания пермского аэропорта исчезло несколько рейсов

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Рейсы были отменены по решению самих компаний Фото:

С сайта пермского аэропорта Большое Савино исчезли сразу несколько рейсов. Из расписания полетов пропали маршруты «Пермь — Махачкала», «Пермь — Самара» и «Пермь — Ош (Киргизия)».

В пресс-службе аэропорта сообщили, что рейсы отменены по решению самих авиакомпаний. Полеты из Перми в Махачкалу должна была выполнять «ИрАэро», а в Ош — Nordwind Airlines. В компании направлены запросы.

Ранее рейсы из Перми в Махачкалу, а также в некоторые другие города России выполняла авиакомпания Red Wings, однако позже она начала отменять полетные программы из-за нехватки самолетов. Недавно появилась информация, что перелеты в столицу Дагестана должна была выполнять «ИрАэро». Также в мае Nordwind Airlines заявляла о запуске рейсов из Перми в столицу Таджикистана — Тушанбе. Однако, полетная программа так и не началась.

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С сайта пермского аэропорта Большое Савино исчезли сразу несколько рейсов. Из расписания полетов пропали маршруты «Пермь — Махачкала», «Пермь — Самара» и «Пермь — Ош (Киргизия)». В пресс-службе аэропорта сообщили, что рейсы отменены по решению самих авиакомпаний. Полеты из Перми в Махачкалу должна была выполнять «ИрАэро», а в Ош — Nordwind Airlines. В компании направлены запросы. Ранее рейсы из Перми в Махачкалу, а также в некоторые другие города России выполняла авиакомпания Red Wings, однако позже она начала отменять полетные программы из-за нехватки самолетов. Недавно появилась информация, что перелеты в столицу Дагестана должна была выполнять «ИрАэро». Также в мае Nordwind Airlines заявляла о запуске рейсов из Перми в столицу Таджикистана — Тушанбе. Однако, полетная программа так и не началась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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